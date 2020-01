Auto abandonado

En la edición de enero de 2020 del diario Mi Belgrano publicamos el reclamo de Betty: “Cada vez que llueve se llena de agua en Arribeños al 2800 y eso ocurre porque hay un coche bordo que está abandonado hace meses. Allí se junta la basura y el barrendero no puede limpiar porque el auto está pegado al cordón”.

Desde la APP 147 solicitamos la remoción del vehículo abandonado y recibimos la siguiente respuesta: “Nuestro verificador determinó que tu solicitud no es conducente. Esto puede deberse a alguna de las siguientes causas: La solicitud no está acompañada de fotos que muestren el estado de abandono del vehículo o la solicitud hace referencia a más de un vehículo”. Digamos que lo que realmente es inconducente es la respuesta recibida y no la denuncia, porque la solicitud fue acompañada con fotos y no hacía referencia a más de un vehículo. En conclusión, el inspector no fue a ver nada. Como el mensaje recibido finalizaba con lo siguiente: “También podés contactarte con la Comuna 13 para hacer un seguimiento personalizado de la misma”, desde la redacción de Mi Belgrano nos comunicamos con uno de los Comuneros quién se comprometió a realizar un seguimiento del caso. Cabe destacar que en la APP 147, ingresamos por error otra solicitud con una dirección equivocada y no se nos dio la posibilidad de cancelar la misma (esto es algo que deberían resolver, porque sino pueden hacer ir a los inspectores a direcciones equivocadas).

Efectivamente desde la Comuna 13 siguieron el caso, y al auto estacionado en Arribeños al 2800 se le pegó un sticker en el que se le solicita al propietario su remoción en un plazo de 10 días. Pasados los 10 días, se envía una carta documento al titular, en la que se lo intima a cumplir con el retiro en un plazo de 15 días. Si continúan los signos de abandono, se levanta de la vía pública para su compactación. Los autos compactados se venden como chatarra y los fondos obtenidos se destinan al Hospital de Pediatría Garrahan.