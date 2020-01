En lo que va de este mes de enero de 2020, se produjeron dos accidentes de tránsito en la zona.

En el barrio de Belgrano, en la intersección de Juramento y Moldes, un hombre en estado de ebriedad pues el test de alcoholemia realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad arrojó que el sujeto tenía 0,92 gramos de alcohol en sangre (casi el doble de lo permitido por la ley), a bordo de una camioneta blanca, chocó a tres vehículos que estaban estacionados. En unos de los autos chocados, había dos personas en su interior, que resultaron con heridas leves tras el impacto y fueron derivadas por una ambulancia del SAME al hospital Pirovano. El frente de la camioneta quedó en muy malas condiciones y los otros autos sufrieron golpes en el sector trasero.



En Colegiales, más precisamente en Álvarez Thomas y Av. Elcano, un automovilista chocó a Carlos Mérida (un camarógrafo del canal C5N que circulaba en una moto). Cuando cambió el semáforo, Carlos tenía que seguir de largo por Álvarez Thomas y el auto dobló por la calle Forest y ahí es cuando lo tocó y no se detuvo para atenderlo. Una ambulancia de SAME arribo al lugar momentos después de ocurrido el accidente y trasladó a Carlos al Hospital Pirovano, donde quedó internado en observación con diagnóstico “Traumatismo Hombro Derecho”, tenía las costillas y la clavícula quebradas. La causa fue caratulada como “Averiguación Lesiones Culposas” en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 2, a cargo del Dr. Brotto.