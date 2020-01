Cine en el Museo

Durante el mes de enero de 2020 en el Museo Sarmiento que está ubicado en Cuba 2019, se está realizando el Ciclo de Cine “Los cuatro llamados del cartero”, un programa que se compone de distintas transposiciones a partir de la novela “El cartero siempre llama dos veces” (1934) de James M. Cain. Las copias se proyectan en su idioma original con subtítulos en castellano y la entrada es libre y gratuita.

Este domingo 26 de enero a las 16:30 horas se proyectará “El cartero siempre llama dos veces” (Título original: The postman always rings twice), una película estadounidense del año 1981, dirigida por Bob Rafelson. Frank (Jack Nicholson), un hombre de mal vivir, hace una parada en la California rural y entra a comer en un local. Se queda a trabajar allí. El local está regentado por una joven y bella mujer llamada Cora (Jessica Lange) y Nick (John Colicos), su marido de mucha más edad, un inmigrante griego. Frank y Cora inician una relación clandestina. Cora está cansada de su situación, casada con un hombre al que no quiere y trabajando en un local del que quisiera ser propietaria para poder hacer mejoras. Ella y Frank planean asesinar a Nick para comenzar una nueva vida juntos.