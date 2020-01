Entre 2014 y 2015 un grupo numeroso de vecinos trabajamos intensa y fervientemente por la creación del SUPERMERCADO CENTRAL EN COLEGIALES en el predio de Crámer 475, a escasos 150 metros de la estación ferroviaria. El predio en cuestión, abandonado desde hacía años, era compartido bajo jurisdicción del Gobierno de CABA y el Ferrocarril.

Se avanzó en desratizar y desmalezar el predio, en la construcción de un galpón, en su equipamiento, instalando freezers, góndolas, línea de cajas, baños, aire acondicionado y hasta un equipo de última generación compactador de los residuos.

El Gobierno de la Ciudad en connivencia con las grandes cadenas supermercadistas del barrio, la CAME y un grupo de no más de 30 vecinos frentistas que creían vivir en Barrio Parque y no en una calle cortada de Colegiales frente a las vías del ferrocarril, con un baldío con ratas de tamaño gigante y basura de todos los orígenes, todos apoyados por la dueña de una escuela que está ubicada justo enfrente y a caballo de toda clase de mentiras como por ejemplo que el super central de Colegiales sería de propiedad de Alberto Samid, lograron detener la inauguración apenas a unos días de su apertura. Al cambiar el gobierno en diciembre de 2015, el macrismo logró aplastar el super que ya estaba listo y en el predio instalaron una biblioteca privada.

Así la Comuna 13 y aledañas, perdió la posibilidad de comprar alimentos a precios justos y establecer valores de referencia para los alimentos. Aun hoy, muchos vecinos de Colegiales recuerdan la casi inauguración con nostalgia, pensando cuánto los hubiera ayudado en estos tiempos de remarcaciones permanentes contar con esa boca de expendio, directa del Mercado Central de Aldo Bonzi.

Afortunadamente el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL se prepara para reeditar las FERIAS PARA TODOS QUE ACERCARÁN A LOS BARRIOS CARNES, POLLOS, PESCADO Y VERDURAS.

Marta Balado