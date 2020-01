Este fin de semana en el marco del Ciclo de Clown en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Av. Del Libertador 8151) se presentarán:

Sábado 01 de Febrero a las 19 horas: “El auto”.



En la profundidad del ser humano habita su infancia, en todos los casos, llena de incidentes a la sensible percepción de un niño. En aquel planeta interior conviven la inocencia y la mounstrosidad. El Auto sucede en aquel planeta. Viajando a través del juego del Clown, las canciones, los bordes de lo humano y la inconsciencia de los adultos. Actúan: Alejandro Talarico, Gabriel Mercado, Luis Cagnacci y Juan Osuna.

Domingo 2 de febrero a las 19 horas: Flor de piel

(Para mayores de 18 años)

Carmelitas Clown presentan Flor de piel, una propuesta teatral – musical que aborda el erotismo en sentido amplio y poético. Los intérpretes invitan a saborear de un banquete humano lleno de música, relatos y humor. En escena se ve una mesa en la cual hay un banquete con alimentos diversos frutas, dulces, y aperitivos para degustar y la presencia del músico en vivo, quien acompaña todo el espectáculo. Flor de piel intenta interpelar directamente al público que sale de su rol pasivo para entrar en acción en el momento que la mascota Sumi se pone a servicio de ser bandeja humana y que coman de su cuerpo. Este espectáculo invita a que los sentires se ericen con relatos conmovedores, las papilas gustativas queden dispuestas a mixturas de sabores, el taconeo rebota en el sonido de cuerpos que esta sociedad no mira ni toca. Las payasas seducen a modo de venganza alzan en alto sus historias de fracasos, porque desde el fracaso aprendieron a dar batalla con sus cuerpos sepultados en la construcción personal de no existir en el mercado del DESEO. Flor de piel invita a cerrar los ojos y que el placer no se encasille en una idea. Intérpretes: Gemma Rizzo Rios, Charly Camacho y Julián Dubie.

Los espectáculos son a la gorra / aporte solidario para artistas.