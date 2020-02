Las plazas de la Comuna 13

En comunicación con la redacción del diario Mi Belgrano, vecinos de la Comuna 13 que comprende los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, expresaron sus reclamos relacionados con los espacios verdes de la zona.

Susy: Las plazas están hermosas. Como buena vecina los pongo en conocimiento de que el 5 de Febrero a las 17:30 horas en la Plaza Noruega, puntualmente en el ángulo de Amenábar y Mendoza, que “habría estado” cercado con redes naranja para proteger el sector, algunos adolescentes jugaban al fútbol. Busqué al guardián y no estaba. Pregunté por él a dos policías y dijeron que no lo habían visto. Ese cuidador NO CUIDA.

Oscar: Tienen que arreglar los caminos internos de la plaza Mafalda (Conde 145 en Colegiales) porque son un desastre.

Ignacio: En la plaza Noruega (Ciudad de la Paz y Mendoza) todos los días hay niños (y no tan niños) pisando y destruyendo el pasto y la plantas por jugar a la pelota. La Comuna 13 debe tomar cartas en el asunto, porque luego son nuestros altos impuestos los que se destinan a la reposición de la flora dañada. Además en la plaza hay señalización que prohíbe el juego de la pelota o incluso sectores vallados que son sobrepasados. La plaza no está para este uso. Existen clubes y plazas con sectores para este fin.

Paula: La plaza Alberti (Roosevelt y O’ Higgins), tiene todos los juegos para niños rotos y un canil que es muy poco usado (las mascotas se pasean sueltas dejando sus excrementos en cualquier parte).

Contanos el estado de la plaza que está cercana a tu casa, enviando un mensaje por Email a: lectores@mibelgrano.com.ar o por Whatsapp al 15-4409-3466 o podés dejar tu comentario debajo de esta nota.