Los vecinos opinan sobre el estacionamiento en el barrio.



Daniel: Cansado de que estacionen en la puerta de mi Garage, estoy tentado de poner el cartel de prohibido estacionar de Pablo Escobar con el objetivo de que los automovilistas lo vean, sonrían y entiendan que ahí no se puede estacionar. Por supuesto que de ninguna manera haría lo que dice el cartel (rayar un automóvil).

Charly: Notamos los vecinos que las estaciones de bicicletas distantes de Av. Cabildo están en un 90 o100% vacías. ¿Por qué? Porque usan las bicis para trasladarse hasta las estaciones de subte o hasta los colectivos que circulan por las avenidas, pero nadie regresa en ellas. Nos dejaron sin lugar para estacionar 3 o 4 autos para que haya estaciones sin bicicletas.

Facundo: En el Bajo Belgrano no tenemos lugar para estacionar y encima construyen cada vez más viviendas por lo que vendrán muchos más personas con autos. Deben permitir estacionar sobre las avenidas que tienen tres o más carriles.

Matías: La tendencia en muchas ciudades del mundo es desalentar el uso del auto particular, ya que provoca el mayor perjuicio respecto a embotellamientos, siniestros viales (primera causa de muerte en jóvenes, todas ellas evitables), erogación de cuantiosas sumas destinadas a infraestructura automotriz, principal fuente de contaminación ambiental en las ciudades, además de degradación del espacio público. Para ello se aplican las mismas medidas que desde hace 10 años se están tomando en la Ciudad de Buenos Aires, algunas con mayor éxito, otras no: zonas vedadas al auto particular (en el microcentro por ejemplo), carriles exclusivos para transporte público y construcción de infraestructura ciclista en la calzada quitando espacio al auto particular. En otros lugares aplican cargos para circular en zonas céntricas (en Londres) o remueven autopistas urbanas para desalentar el tráfico y ganar espacios públicos. El cobro por estacionar en zonas de alta densidad es una medida que por un lado tiende a desalentar el uso del auto, por lo que también baja la congestión y aumenta la rotación de vehículos estacionados (favoreciendo justamente al comerciante ya que sus clientes van a encontrar más lugares para estacionar). Además, cuando se trata de zonas de alta densidad, como en este caso, el costo de estacionamiento cuando es gratis lo termina asumiendo el resto de la sociedad. Cuando hay muchos autos circulando despacio para buscar lugar, generan mayor congestión y perjudican al transporte público. Está claro que el estacionamiento gratuito se lo considera un derecho adquirido, pero en realidad es un privilegio cuyo costo terminan pagando todos (tengan autos o no).