Muchos vecinos se quejan porque consideran que los caniles en la Comuna 13 no se adaptan ni a las necesidades de las mascotas ni a las de los dueños.



Lina: Me parece lamentable el estado del canil de la Plaza Alberti ubicada entre las calles Arcos, Manuel Ugarte, O`Higgins y Roosevelt. Es un potrero polvoriento y cuando llueve es una laguna rodeada de barro. Es imposible usarlo. Tienen que adecuar su piso para usarlo normalmente, ya que es muy necesario para la extensa población canina de la zona.

Andrea: Me parece fantástico que se ocupen de brindar atención veterinaria y castración. También las jornadas de adopción de mascotas son buenas, pero para que realmente en el Gobierno de la Ciudad, puedan decir que se preocupan por las mascotas, deben poner a alguien que sepa de perros a diseñar los caniles. La plaza Castelli tiene un canil circular de 3 metros de diámetro con un piso de piedras que lastima y quema las patas de los animales. En la plaza Noruega hay un canil grande sin árboles o asientos, el dueño tiene que estar parado bajo los rayos de sol. El piso es de tierra, sucio, contaminado porque jamás hacen una desinfección y si llueve es puro barro. En Barrancas de Belgrano, hay un canil que pretende tener “juegos para perros”, está junto a la terminal de la línea 64 con los colectivos en marcha regulando con los escapes que le dan directamente, es excelente para una buena bocanada de contaminación concentrada. El piso es de una goma que no lastima, si llueve es transitable, pero nuevamente si nunca nadie se encarga de limpiar termina siendo un foco de contaminación. Al igual que los otros caniles no hay árboles bajo los cuales los dueños se puedan proteger del sol. Y así puedo continuar. Son muchos los perros que viven en edificios y necesitan salir a CORRER y JUGAR con otros perros. Esto no es posible en las plazas de la COMUNA 13 dónde los dueños somos tratados como ciudadanos de segunda tratando de encontrar un lugar para poder estar con nuestra mascota.

Guido: Los vecinos de Belgrano R que frecuentamos la Plaza Castelli, hace mucho estamos reclamando al CGPC 13 la ampliación del canil que se instaló hace dos años aproximadamente. Personalmente he recibido varios Emails del anterior presidente de la Comuna 13, Gustavo Acevedo, quién me había informado que estaba en consideración y que a fines de 2019 se concretaría. Lo único que se hizo, recién en Enero de 2020 es una reparación y cambio de las piedras del piso. El reclamo por la ampliación es de todos los vecinos, los que no tenemos mascotas consideramos que los perros, más de 15 que suelen estar sueltos por la plaza, ensucian en cualquier sitio y es peligroso para todos los que quieren disfrutar de la plaza con seguridad e higiene, en especial los chicos. Los dueños de las mascotas se justifican alegando que el canil es chico y sus mascotas, encerradas en un departamento, necesitan retozar libremente por la plaza. Parece que son más importantes los derechos de los perros que los de la gente. El CGPC 13 como siempre está ausente, porque tampoco tiene los medios para poner orden y hacer cumplir las disposiciones, cuando hay un cuidador en la plaza e indica que los perros deben estar atados, algunos vecinos le han faltado el respeto e insultado en algunas ocasiones. Invito a la nueva Presidenta de la Comuna 13, Florencia Scavino, a visitar la Plaza Castelli, para poder escuchar los reclamos de los vecinos.

Morena: En la plaza Juan José Paso, Moldes entre V. Loreto y V. Olaguer y Feliú, el canil es chico pero además los dueños sueltan a sus perros a correr y a hacer sus necesidades. Sería bueno que también se pudiera disfrutar del césped que está lleno de desechos caninos.

Juan Carlos: La calidad de las bolsas negras para desechos de nuestros perros es muy lamentable. El troquelado para su corte no existe. Va en detrimento del servicio ya que las destrozan al pretender cortarlas.