El programa Sube y Baja ya se aplica en 140 establecimientos de la ciudad de Buenos Aires y para este año contempla la incorporación de 80 instituciones más. Se trata de un proyecto que elimina la doble fila de autos y organiza a los alumnos en grupos para un mejor ingreso y egreso de los colegios, entre otras medidas consensuadas con toda la comunidad educativa. La prueba piloto comenzó a fines del año 2017. La escuela NEA 2000 y el colegio Pestalozzi, son algunas de las Instituciones del barrio de Belgrano, que ya están aplicando el programa “Sube y baja”.



“Para llevar adelante esta iniciativa brindamos asesoramiento a papás, mamás y docentes, para que puedan transmitir la experiencia a los niños de la comunidad educativa” explicó Juanjo Mendez, secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad.



El proyecto cuenta con una serie de etapas previas a la implementación que tienen una duración aproximada de 4 semanas: en primer lugar se realiza una reunión con las autoridades de cada establecimiento educativo para acercar la propuesta y conocer las dinámicas particulares de entrada y salida de la escuela. Luego de la reunión inicial se avanza con un relevamiento de la zona por parte del equipo técnico.



Una vez presentada la propuesta ajustada y la aceptación de la misma por parte de la escuela, se procede con la ejecución de la obra, que tarda un día, y la realización de una charla de educación vial sobre el programa a toda la comunidad educativa, en la cual se les explica la dinámica, los actores involucrados y nociones básicas de seguridad vial relacionadas con la puerta de la escuela y las seguridad de niños y niñas.



Una vez implementado, dos Agentes de Tránsito participan durante dos semanas de un período de adaptación. La iniciativa es voluntaria y no tiene costo para la escuela ya que el Gobierno porteño le entrega a cada una un kit compuesto por pecheras, conos, y piezas gráficas. Luego, cada institución lo adapta a las características de su comunidad educativa y recursos. La escuela Pestalozzi, por ejemplo, ideó una APP que permite identificar vehículos y conductores en espera para retirar a sus niños. Además permite avisar, mediante mensajes de WhatsApp cuando el alumno está de camino al auto o esperando en la zona demarcada.

¿Cómo funciona?

En la entrada, el transporte escolar debe tener asignado un espacio de detención exclusivo para que a medida que lleguen los micros los alumnos vayan descendiendo. Los autos particulares pueden utilizar el espacio asignado al transporte escolar una vez que éste se haya retirado. Los alumnos deben llevar las mochilas dentro del auto, no en el baúl, para evitar atrasar la circulación por el tiempo que demora sacarlas. El padre no tiene que descender del auto, por eso hay que designar personas para que se encarguen de abrir y cerrar las puertas de los vehículos y ayuden a los alumnos a descender y a tomar sus mochilas. Para salir de la fila, los autos tienen que esperar a que sea su turno, cuando se hayan retirado los vehículos ubicados adelante.



En la salida, los alumnos se dividen en tres grupos, los que se retiran en transporte escolar, los que se van caminando o en bici y aquellos que lo hacen en auto particular o taxi, estableciendo distintos horarios para la salida de cada uno de los grupos con diferencia de 10 a 20 minutos. Los chicos que usan el transporte escolar son los primeros en retirarse. A medida que llega un micro y estaciona en el espacio de detención exclusivo para el transporte escolar, se hace salir de la escuela a los alumnos que viajan allí, y así sucesivamente van saliendo los chicos que van en los diferentes micros. Los alumnos que se retiran caminando o en bici, tienen que esperar dentro de la escuela a que los padres los retiren. Los que se van en autos y taxis, son los últimos en salir. Los autos usan el espacio asignado al transporte escolar una vez que éste se haya retirado. A medida que van llegando, se hace salir al alumno que corresponda. El padre no tiene que descender del auto, pues uno de los colaboradores asignados acompaña al niño desde la escuela hacia el vehículo.