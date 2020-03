Comercios abiertos durante la cuarentena

Muchos vecinos nos están pidiendo que publiquemos en nuestra Web información sobre los comercios de Belgrano, Colegiales y Núñez que están abiertos o hacen envíos durante esta cuarentena. Detallamos a continuación algunos que están trabajando e invitamos a aquellos comercios que no figuren en el listado y quieran estar, a que nos envíen la información por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 15-4409-3466.

La fiambrería “La Holandesa” que está en Migueletes 1984, tiene su local abierto de lunes a sábados de 8 a 14 y de 16 a 20 horas. No realizan envíos a domicilio, pero reciben pedidos telefónicos al 4787-5533 para retirar en el local sin espera.

La Farmacia y Ortopedia Dameli, (Virrey Avilés 3371 y Av. Elcano. Tel: 4553-0313), está atendiendo de Lunes a Sábado de 9 a 17 horas. No hacen envíos a domicilio.

El consultorio veterinario “El perro verde” (Zapiola 1979. Tel: 4782-1733) presta un servicio integral para la atención de las mascotas y su horario de atención es de lunes a viernes de 16 a 19 horas y los sábados de 10 a 13 horas.

L’ Artisan es un taller de pastas artesanales ubicado en Av. Congreso 2114 que está abierto y realiza delivery, los pedidos los están atendiendo por WhatsApp al 11-5722-3389.

La panadería y confitería “La Rosa”, Av. Cabildo 1690, está abierta todos los días de 8 a 18 horas. Están ofreciendo un servicio, donde los clientes pueden hacer el pedido llamando al 4788-2448 y a la hora, pueden pasar a retirarlo por el local, sin hacer fila ni estar mucho tiempo.

La Farmacia Superi (La Pampa 3400 Tel: 4552-3271, Cel: 11-6802-0346) atiende en sus horarios habituales, de lunes a viernes de 8 a 21 horas, los sábados y feriados de 9 a 21 horas. Hacen envíos a domicilio.

La fábrica de pastas artesanales “La Reina de Junín” (Migueletes 1960. Tel: 4785-8755), atiende de jueves a sábado de 8 a 16 horas y los domingos de 8 a 14 horas. Ofrecen delivery.

Fresh Market Belgrano, Av. Cabildo 2409, que ofrece productos sin tacc, apto diabéticos, apto veganos, mix de frutos secos, cereales, harinas, mermeladas, conservas, leches de almendra, etc, atienden en un horario reducido de 10 a 14 horas y luego de las 14 horas hacen los deliverys. También dan la opción de que lo vayan a retirar y se los preparan. Están ofreciendo el 5% de descuento por pago en efectivo y el envío gratis para compras superiores a $500 dentro de un radio de 15 cuadras. Los pedidos se pueden realizar por WhatsApp al 11-5514-6757.



La Dietética Tomy, Av. Elcano 2982, está abierta de lunes a viernes de 9 a 14 horas, no hacen envíos pero reciben pedidos por WhatsApp al 11-6190-4408. Los arman y la gente los puede retirar o bien pueden mandar un Glovo o un Rappi a buscarlo.



Los Olivares es un almacén de bebidas que queda en Av. Elcano 3169. No están abriendo al público pero van al local una vez por día para armar los pedidos que reciben por WhatsApp al 11-3074-7918. Los envíos son si cargo y están ofreciendo una promo de 6×5 en vinos.

Congelados en Núñez, están haciendo envíos de frutas, verduras y comidas congeladas. Se puede realizar el pedido por WhatsApp al 11-6164-0500.

Frescos Mercados (Av. Juramento 2540. Tel: 4788-2664), es una tienda de alimentos orgánicos. Está abierta todos los días hasta las 20 horas y hacen envíos a domicilio.

Vitalcer, Av. Congreso 2501, que ofrece mucha variedad de productos veganos, toma pedidos al 15-6112-5166 para que retiren en el local o a través de un Rappi.