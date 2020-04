El Museo a distancia

Durante el período que se mantenga esta disposición y hasta que nuevamente pueda abrir sus puertas, el Museo Sarmiento compartirá material de lectura, historia de los objetos de su colección, audiovisuales y notas de interés.

En la Exhibición Permanente “Faustino Valentín” se expone la Escultura de Soldado de la Guerra de Secesión. Augusto, el albacea de Sarmiento, indica que su abuelo había comprado esta escultura en Estados Unidos. La obra fue patentada en 1866 y se exhibió en la National Academy en 1867. Su autor es Samuel Conkey, Nueva York (1830-1904).

El yeso representa a un joven soldado de la guerra de Secesión, recostado sobre un tronco, con su caja de municiones, una cantimplora, su cinturón y una bayoneta a su alrededor. El joven sostiene su cabeza con la mirada en el suelo mientras mantiene su puño cerrado, posee un pañuelo atado en su pierna, está herido en el campo de batalla.

Para la familia de Sarmiento este soldado tenía una herida similar a la de Dominguito en su tendón de Aquiles, cuando falleció en la Batalla de Curupaity. En la base se escribieron dos versos del poema In The Wilderness escrito en referencia a la Batalla de Wilderness ocurrida entre el 5 al 7 de mayo de 1864, cuyo autor es George Henry Boker, y que fue compilado en el libro Poems of the War. In The Wilderness. “At Once There Circled In His Waking Heart A Thousand Memories Of Distant Home”. Una aproximación a su traducción podría ser: “En (la Batalla de) Wilderness. Una vez allí circularon en su corazón despierto mil recuerdos de su lejano hogar”.