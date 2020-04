¿Volverán las Ecobicis?

En algún momento la cuarentena se irá flexibilizando y de a poco iremos volviendo a nuestra vida normal, y las Ecobicis son parte de ella. Los usuarios de este sistema novedoso, se vienen quejando por la falta de bicicletas, por el estado de las mismas, etc, etc. Es por ello que decidimos investigar sobre la utilización de este sistema en diferentes ciudades del mundo y nos encontramos con un video de “Luisito Comunica”, un YouTuber mexicano que tiene muchísimos seguidores, quién probó los diferentes sistemas de bicicletas que funcionan en la ciudad de México.

ECOBICI

Es el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México que funciona hace 10 años y permite a los usuarios registrados tomar una bicicleta (mecánica o eléctrica) de cualquier cicloestación y devolverla en la más cercana a su destino en trayectos ilimitados de 45 minutos, pagando una suscripción por un año (23 dólares), una semana (17 dólares), tres días (10 dólares) o un día (5 dólares), si se pasan de los 45 minutos, deben pagar un adicional. Todos los usuarios inscriptos al sistema ECOBICI, cuentan con un seguro de accidentes y responsabilidad civil, en caso de accidente.

Los puntos en contra de este sistema que encontró Luisito en su prueba, fueron: 1) En las zonas concurridas, en las estaciones no hay bicicletas disponibles. 2) Hay que dejar las bicicletas en estaciones, no se pueden dejar en cualquier zona permitida de la calles. 3) La bicicleta que utilizó estaba vieja, los frenos apenas funcionaban, la bocina casi no sonaba, costaba bajarle el asiento y no se sintió muy seguro andando en ella.

Con el objetivo de renovar y mejorar, en México en este año se llevará a cabo un proceso de Licitación Pública Internacional del Sistema de Bicicletas Públicas, y ya hay alrededor de nueve empresas interesadas en operar este sistema. Cabe destacar a pesar de ser pago, el sistema de Ecobici estatal no funciona del todo bien a diferencia de los privados que funcionan mejor. En México aseguran que son muy pocas las bicicletas que son robadas.

DEZBA

Es una empresa de micromovilidad mexicana, con tecnología propia para la renta de vehículos eléctricos, que funcionan a partir de una aplicación y estaciones virtuales. Los 45 minutos de uso de estás bicicletas eléctricas tienen un costo de 1 dólar.

En la prueba realizada por Luisito, comentó lo siguiente: “Me sentí seguro, la bici es cómoda y rápida y se puede dejar en cualquier zona permitida, porque si la dejás en una zona prohibida te cobran una multa”.

JUMP

Son las bicicletas eléctricas de Uber que cuestan unos 15 centavos de dólar por minuto y cuentan con un seguro que protege al usuario y a terceros, incluyendo gastos médicos, pago a beneficiarios por muerte accidental y protege a los terceros por daños ocasionados (a personas y/o sus bienes) en un accidente.

Lusito en su prueba comentó que estas bicicletas están en buen estado, funcionan bien sus frenos, tiene muy buenos cambios de velocidades, la bocina suena muy bien y ajustar el asiento es muy fácil. En definitiva, son las más caras pero funcionan bien.

Preguntas

¿Por qué Tembici es la única empresa proveedora de bicicletas en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay forma de implementar algún sistema de seguridad para evitar el robo de las bicicletas? ¿Por qué las estaciones suelen estar vacías? ¿Por qué el estado de las bicicletas cada vez es peor? ¿Las Ecobicis de Buenos Aires, cuentan con un seguro de accidentes y responsabilidad civil, en caso de accidente?

Cuando pase la cuarentena, llegará el momento ideal para replantear el sistema de Ecobici de la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de mejorar la seguridad tanto de los ciclistas, como de los peatones.