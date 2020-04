Sin agua en Colegiales

Por un desperfecto en la Planta Gral. San Martín de AySa, ocurrido el sábado 25 de abril, que se comenzó a reparar inmediatamente, se pudo haber registrado falta, baja presión o turbiedad en el agua en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en la zona Norte, Oeste y Sur del conurbano.

Varios vecinos de Colegiales que estaban sin agua, expresaron su descontento a través de las redes sociales: “En AySa no atienden el teléfono”. “Hoy a la mañana tuvimos pero ahora nos volvimos a quedar sin agua”. “Estamos sin agua desde el sábado. No podemos salir a la calle, no podemos ir a higienizarnos a casa de un familiar, les pido una solución urgente a este inconveniente”. “Si se comenzó a reparar inmediatamente cómo puede ser que a las 48 horas sigamos sin agua en el contexto de una pandemia. ¡Son unos irresponsables!”. “Me dijeron que volvía a la medianoche, pero no volvió”.

Cabildo y Lacroze, Amenabar al 1400, son algunas de las zonas de Colegiales que fueron afectadas en el suministro desde el día sábado y aún hoy seguían sin agua.

Esta martes 27 de abril de 2020, AySA informó que: “Se finalizaron los trabajos de reparación en la Planta Gral. San Martín. Durante la noche del sábado, se registró un desperfecto en la sala de bombas de impelentes de la Planta potabilizadora Gral. San Martín; inmediatamente comenzó la reparación. La anomalía en el abastecimiento de agua potable que podría registrarse como baja presión, turbiedad y/o falta de agua en algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos de zona oeste, norte y sur del conurbano, se atribuye a los trabajos de reparación de emergencia que la empresa realizó en la sala de máquinas afectada durante la noche del sábado y todo el día domingo. La maquinaria afectada que se encuentra en reparación será reconectada en forma definitiva hacia el fin de esta semana”.

Ante cualquier duda los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas, o en los canales oficiales de Twitter: @aysa_oficial, y Facebook: AySa. Argentina, todos los días de 8 a 20 horas.