¿Chau Pucho?

Como las tabacaleras dejaron de producir y el stock que tenían lo fueron distribuyendo, están empezando a escasear los cigarrillos en los kioscos de la ciudad de Buenos Aires.



La Cámara de Distribuidores de Tabacos le está pidiendo al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que autorice a las tabacaleras a producir, implementando los protocolos sanitarios que correspondan.

El pasado martes 05 de mayo, un cronista de Canal 9, recorrió la calle Juramento desde la Av. Cabildo hasta la Av. Crámer para interrogar a los kiosqueros por este tema. En el kiosco ubicado justo en la esquina más conocida del barrio, la chica que atendía dijo: “Me quedan muy pocos, si no me vuelven a traer, me alcanzan hasta el fin de semana. Nosotros mantenemos el mismo precio desde que empezó la cuarentena”. En el kiosco ubicado a solo unos pocos pasos del primero, había un cartel que decía: “solo dos atados por persona”, y solo le quedaban Marlboro de uva.

En el kiosco que está en Juramento entre Ciudad de la Paz y Amenábar, solo tenían unos pocos paquetes a la venta y el de la cuadra siguiente, tampoco tenía muchos cigarrillos. La recorrida finalizó, consultando a dos kioscos ubicados en Juramento entre Vidal y Crámer. En ambos confirmaron la faltante de cigarrillos.

La mayoría de los comerciantes aseguraron que el faltante los perjudica pues las personas que compran cigarrillos (que no dejan ganancias), suelen llevarse también alguna otra cosa, así que de este modo están vendiendo menos. Además la falta de niños en la calle, grandes consumidores de golosinas, también influye en baja de las ventas.