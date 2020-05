El viaducto del tren Mitre cumple 1 año

Un día como hoy pero del año pasado, el viernes 10 de mayo de 2019, se inauguró el Viaducto Mitre. Esta obra elevó las vías del ferrocarril a lo largo de 3,9 kilómetros y eliminó 5 barreras (Monroe, Blanco Encalada, Olazábal, Mendoza, y Juramento). Además habilitó al tránsito la calle Roosevelt. Se construyó la estación elevada Belgrano C y se generaron 60.000 m2 de nuevos espacios públicos y verdes debajo del viaducto.

En la inauguración estuvo presente el entonces presidente Mauricio Macri quien expresó lo siguiente: “hoy es un día de enorme alegría en esta estación que nos lleva al futuro y que le va a cambiar el día a día a cientos de miles de personas, algunas que vienen de la provincia, algunas del barrio, algunas que tienen que cruzar las vías. Lo primero que quiero destacar es que esto no fue una casualidad, esto es causalidad. Esto es haber entendido hace muchos años cuando arrancamos a gobernar la ciudad, que había que construir las bases. Estas bases de las que les hablo a los argentinos semana tras semana, esos cimientos que no se hacen de un día para el otro. No hay soluciones mágicas, lo que hay es trabajo, creatividad, escucha al vecino de qué es lo que necesita, y transformar todo ese trabajo, creatividad y honestidad en una solución concreta. Todos necesitamos poder estar comunicados, poder trasladarnos en tiempo y forma, y con seguridad. En vías, señalización, estaciones, equipamiento, capacitación de conductores, todo eso es parte de esos cimientos sobre los cuales se desarrolla y crece un país”.

Al día siguiente, el sábado 11 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, organizó unos festejos en las Barrancas de Belgrano para celebrar la inauguración del Viaducto Mitre. Dos cuadras fueron intervenidas para participar de distintos talleres y actividades interactivas.