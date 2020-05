Nuevo incendio en el barrio de Belgrano

El jueves 21 de Mayo por la tarde se produjo un incendio en una casa de familia de dos pisos (en la planta baja hay un local de comidas) ubicada en el barrio chino de Belgrano (Arribeños al 2300).

Una enorme columna de humo que salía desde la terraza del domicilio alertó a los vecinos. Una dotación de Bomberos de la Ciudad asistió al lugar y lograron controlar el fuego. El siniestro se inició en un lavarropas para luego afectar al techo que era de madera. Cuatro personas fueron asistidas, pero por suerte no hubo que lamentar víctimas.

Este fue el quinto incendio que se produjo en el barrio de Belgrano en apenas dos meses. El 30 de abril se prendió fuego una habitación de un departamento de un edificio ubicado en Juramento al 2000. El 23 de abril el siniestro ocurrió en un departamento de un edificio ubicado en Virrey Loreto al 2400. El 10 de abril se incendió un conducto evacuador de gases de una rotisería ubicada en Vidal al 1700 y en los primeros días del mes abril, el fuego se hizo presente en un departamento ubicado en Av. de los Incas al 3300.

Consejos para prevenir incendios en el hogar



Nunca hay que dejar una vela encendida en un ambiente en el que no hay nadie, ni por la noche. Las planchitas para alisar el pelo o las planchas de ropa, siempre hay que colocarlas sobre superficies no inflamables y aisladas de otros elementos. Al dejar de usarlas, hay que desconectarlas de la corriente eléctrica. Antes de acostarse hay que cerrar el gas. Es importante revisar la instalación eléctrica y de gas con una cierta regularidad. Nunca hay que dejar fósforos al alcance de los niños. No se tiene que fumar en la cama o en el sofá, lo aconsejable es hacerlo en el balcón o en la terraza. No hay que acumular papeles o productos inflamables.