El Centro Comercial de Colegiales en tiempos de Coranavirus

En una entrevista realizada por Quique Martínez en el programa “Aquí la 13” (se emite los jueves a las 14 horas por www.arinfo.com.ar), la Arq. Marcia Hashiba (presidenta del Centro Comercial Colegiales y de la Unión de Centros Comerciales de la Comuna 13) habló sobre la situación actual de los comercios.



“En primer lugar quiero contar que los centros comerciales a cielo abierto agrupan al comercio minorista o lo que hoy llaman comercio de cercanía. En Colegiales está integrado por comercios, vecinos y profesionales. El centro comercial es el contacto más directo y representativo que tiene el comercio con cualquier autoridad municipal o nacional para poder peticionar. Cabe destacar que el 70% del empleo lo generan las Pymes comerciales e industriales. El Centro Comercial Colegiales tiene una complejidad enorme en cuanto a rubros. Está integrado más o menos con un 60% de gastronómicos que incluyen restaurants, bares, pizzerías, panaderías y pastas frescas. El otro 40% lo componen otros rubros comerciales y todos tienen problemáticas muy diferentes. Las avenidas en general tienen un 5% de bancos y otro 5% de oficinas o consultorios. La Av. Cabildo tiene un 80% de comercios de los cuáles el 70% son de indumentaria y calzado y un 30% de otros rubros. Esto porcentajes son aproximados pero le dan características diferentes especialmente en lo que se refiere ahora en lo que nos toca vivir con esta pandemia tan difícil de encarar”.

Diferentes problemáticas



Marcia Hashiba enumeró una serie de problemáticas que están teniendo hoy en día los comerciantes.

“La competencia desleal con las grandes superficies constituyen un problema. Cualquier hipermercado está vendiendo lo mismo que los negocios pero con la salvedad que durante esta pandemia ellos han estado abiertos siempre y gran parte del comercio minorista estuvo absolutamente cerrado. En otros países no dejan instalar hipermercados dentro de las ciudades, están en las afueras. Esta competencia es terrible, después se transforman en monopolios muy difíciles de controlar”.

“La presión tributaria insostenible que tiene este país no se puede soportar más. Se necesita hacer una reforma tributaria. Pagamos impuestos que muchas veces se superponen”.

“Los créditos son de gran ayuda pero en realidad lo que se necesita es trabajar y la previsibilidad de como salimos de esto”.

“También fue un golpe terrible el mal comportamiento de los bancos, especialmente en la primera etapa cuando los créditos no llegaban. Algunos pudieron pagar los sueldos del primer mes, del segundo, pero ahora se complica”.

“En Edenor, como no tienen los inspectores para ir a chequear los medidores, hacen estimaciones. Entonces a los negocios les cobran el mismo importe que en la factura anterior sin tener en cuenta que un mes estuvieron abiertos y al siguiente cerrados”.

“El mundo de los alquileres es muy complejo. Hay muchos propietarios de clase media que alquilan su local para tener un ingreso que complemente la jubilación. Es entendible que necesiten ese ingreso pero también hay que entender que si el comercio no factura durante 80 días llega un momento que no puede pagar. El comerciante tiene que hacer un esfuerzo para llegar a pagar algo y tratar de hacer un acuerdo con el propietario que tiene que entender que debido a esta crisis tan profunda, si ese inquilino se le va no va a tener alquilado su local por más de un año”.



¿Y por casa cómo andamos?



Si tenés un comercio en la zona, contános cuál es tu situación. Además te invitamos a enviarnos los datos del negocio así los incluímos en el listado de comercios de Belgrano, Colegiales y Núñez: https://www.mibelgrano.com.ar/index.php/2020/05/21/comercios-en-belgrano-colegiales-y-nunez/

