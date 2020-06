El barrio de Colegiales perdió un “cacho de cultura”

El Centro Cultural Freire, un espacio artístico que funcionaba en el barrio de Colegiales (tenía dos entradas una por Freire 1090 y la otra por Zabala 3116), anunció el cierre desde su página de Facebook.

“A través del presente comunicamos oficialmente el CIERRE de nuestro CULTURAL FREIRE. La crisis que nos afecta se ha llevado por delante a muchos, nosotros hemos podido resistir en absoluta soledad y silencio hasta hoy. Sabemos y entendemos que la cultura no es prioridad para quienes pueden auxiliar. También que no somos los únicos ni los primeros, pero ha llegado un momento en que no es posible seguir acumulando pérdidas y nos vemos obligados a cerrar con todo lo que eso conlleva principalmente para nuestros colaboradores pero también para nuestros clientes, artistas, músicos, técnicos, proveedores, etc. Con ellos habíamos creado un gran vínculo y esperamos continúe a pesar de esto. Queremos agradecer a las incontables personas que fueron parte de esta utopía de compartir CULTURA en medio tanta bulla e incertidumbre, a la confianza durante todo este tiempo y esperemos que les quede un buen recuerdo de nuestro humilde aporte y de nuestra forma de compartir ARTE, para nosotros será eterno. Es una lástima y una tristeza inmensa tener que escribir esto. Un sueño de años y un esfuerzo inmenso de nuestras familias que será difícil de superar, pero no queda otra salida y sólo nos queda el consuelo de pensar que quizás dentro de un tiempo volvamos a trabajar con y para ustedes en un espacio donde todo conviva. Sin Libertad no hay Cultura, no hay Vida. Gracias por tanto amor y disculpas por cerrar otro ESCENARIO. Hasta Siempre”.

Sus seguidores inmediatamente reaccionaron ante el anuncio, dejando sus mensajes a través de la red social.



“Gracias por tanto”. “¡Qué tristeza!”. “Gracias por haber mantenido un lugar tan bello”. “Es la postal más triste en lo que va del año”. “Horrible noticia. Ver como se derrumban sueños a pesar del gran esfuerzo es muy triste. Es muy difícil sobrellevar esta pesadilla sumada a la situación económica de un país que nunca despega. Ojalá puedan volver a construir otro espacio donde el arte, que tan bien nos hace, pueda volver a brillar”. “El Centro Cultural está a media cuadra de mi casa. Lo vi nacer y crecer y fui a ver varias obras. No es justo. La ausencia de políticas culturales se nota con esta imagen. Deseo que las cosas puedan revertirse y vuelvan a traer cultura al barrio”. “Otro cachetazo a la cultura. Una pena que nadie piense en tirar una cuerda para salvarlos”. “Lo lamento mucho, es cierto que la cultura no se cuida ni se valora bien en este país pero las semillas de lo que construyeron seguro no se van a perder y en algún momento van a poder volver a capitalizarlas”.

El final de un sueño

El “Cultural Freire” combinaba el teatro con la danza y la música en un espacio con una sala para 120 personas y una cervecería artesanal. En un clima distendido presentaban propuestas novedosas. La difícil situación económica que están atravesando muchos debido a la pandemia, esta vez arrasó un pedazo de Colegiales haciéndole perder al barrio “un cacho de cultura”.