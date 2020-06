Correo de Lectores en cuarentena

Antes las mayores preocupaciones de los vecinos pasaban por los siguientes temas: inseguridad, caos de tránsito, veredas rotas, falta de poda, ruidos molestos, basura en la vía pública y el estado de las plazas.



La pandemia cambió un poco el eje y ahora los vecinos están mayoritariamente preocupados por temas relacionados con la cuarentena.

Alejandro: No estoy de acuerdo con el extremo de esta cuarentena. Hay formas de poder trabajar teniendo los cuidados correspondientes.

Jacinta: Estoy muy de acuerdo en las ampliaciones de las veredas y los cortes al tránsito en las calles comerciales. Ojalá que esto siga después del Coronavirus, ya que favorece mucho el comercio del barrio.

Matías: Es una pena que no hayan avanzado en medidas para incentivar más el uso de la bicicleta ante las restricciones y riesgos de usar el transporte público. Hay que evitar que prolifere el auto particular como opción de movilidad personal y que las camas que no se utilicen para atender a personas con coronavirus se usen para atender víctimas de siniestros viales. El remedio sería peor que la enfermedad. Por otro lado, tomar medidas a favor de la movilidad activa traerá innumerables beneficios incluso cuando esta situación de excepción finalice y será un legado más para los cambios y hábitos que inevitablemente deberán adaptarse en el futuro.

María: ¿Por qué perjudican a los comercios de Cabildo? Si los que vamos fuéramos vecinos no habría ningún problema. Hay una zapatería que abre y otra que no puede porque está cruzando Virrey del Pino. Además los locales de Cabildo pagan más caro los alquileres y encima no pueden abrir. El problema es que no controlan quienes circulan por los barrios.

Daniel: Tienen que permitir abrir las galerías ya que se puede controlar la poquísima gente que ingrese con simplemente poner un encargado en la entrada.

