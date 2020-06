¿Cómo vive Excursionistas la etapa de pandemia?

Una de las entidades deportivas más importante e históricas de la comuna, Excursionistas, no es ajena a la situación que atraviesa el país y el mundo debido al Covid-19. En tiempos de pandemia y cuarentena, el club ubicado en la Calle Pampa 1376, intenta sobrellevar de la manera más ordenada esta situación, que claro está, conlleva profundos daños inevitables debido a la notoria merma económica por diversos motivos. Su máxima autoridad, Javier Méndez, charló con el diario Mi Belgrano y nos contó la problemática y cómo, desde la parte dirigencial, intentan ponerle el pecho a la cuestión.

“El club Excursionistas mantiene sus puertas cerradas desde el primer día en el que se decretó el aislamiento social obligatorio. Respecto a sus variables económicas, hemos sufrido la baja de muchos ingresos (ticketing, merchandising, sponsors que han cesado sus pagos, etc.); no obstante, nos mantenemos al día con los empleados y los planteles profesionales de fútbol (masculino y femenino). Además, hemos aprovechado el cese de actividades para hacer algunas reformas y adecuaciones infraestructurales”. Una de las fuentes de ingreso que el “Verde” intenta mantener, es la que le entra por la cuota social. El club les brinda facilidades de pago a los socios e invita a los vecinos a sumarse para darle una mano a la señera institución: “hemos habilitado la opción del pago virtual para que la gente pueda mantener la cuota al día y, a su vez, la opción de hacerse socio. Todo puede gestionarse por WhatsApp comunicándose al 11-3188-7597”. Para cerrar, el presidente de Excursionistas se muestra optimista y mantiene la calma en tiempos de dificultad: “pese a esta situación de extrema vulnerabilidad económica, las arcas del club están sólidas: vamos a salir adelante”.

Desde el plano futbolístico, los jugadores siguen cumpliendo con la cuarentena y entrenándose cada uno desde su casa, esperando ansiosos la vuelta a las prácticas en el verde césped. Pato Roldan, máximo referente del plantel y leyenda de Excursio, nos habló de cómo atraviesan este momento tan particular. “Es una situación difícil porque hay incertidumbre. Un día se dice una cosa y al otro se dice otra. Muchas indefiniciones e idas y vueltas. No hay un panorama claro. Ni desde AFA saben lo que va a suceder. Estamos a la espera de novedades. Nosotros entrenamos todos los días a través de la aplicación Zoom, pero no es lo mismo que hacerlo en el campo. Intentamos, a través de la plataforma, vernos las caras y mantener una rutina y disciplina de trabajo. A la tarde también cada uno trata de entrenar por su cuenta para no perder tanto terreno en lo físico. Uno espera jugar y a veces esta situación de incertidumbre te bajonea”.

Por su parte, las chicas del plantel de Fútbol Femenino también se entrenan por videollamada, supervisadas por el cuerpo técnico y un kinesiólogo. Cuentan con tres franjas horarias de entrenamiento por día, tres veces por semana y una charla técnica semanal.

En lo referido al departamento cultural, una de las áreas más importantes que tiene el club a la hora de conectar e interactuar con los vecinos en su salón de usos múltiples, se siguen realizando actividades de forma online y virtual. Pablo Pacheco, referente del área de cultura, nos lo cuenta. “Si hay algo que se benefició durante esta pandemia fue el ajedrez. El aspecto cultural del club sigue adelante de alguna u otra manera gracias a las bondades de la tecnología. Los pilares que conforman el área de cultura del club son la biblioteca, el museo, el ajedrez y el Instituto Excursionistas. Por supuesto que la imposibilidad de la presencialidad hizo mella. El Instituto se mantiene porque es una plataforma virtual donde a través de la página y el Facebook oficial del club se dictan tres cursos a distancia: Nutrición Deportiva, Fisiología del Ejercicio y otro sobre la historia de Excursionistas. Nos hemos sabido adaptar a esta etapa de pandemia. En ajedrez hemos organizado y participado de un sinnúmero de torneos de forma virtual desde el comienzo de la cuarentena, incluyendo la Copa AFA. Lo que más extrañamos son las clases de apoyo en nuestra biblioteca que sigue funcionando virtualmente por medio de las redes. Ahí ofrecemos lecturas y se pueden descargar libros de variadas temáticas en formato PDF, de forma gratuita y libre. También la coyuntura actual nos permitió rever nuestra historia y raíces. Es por eso que en este tiempo hemos estado compartiendo en nuestras redes, por el museo virtual, hitos de la historia del club y del barrio de Belgrano”.

Otra de las actividades salientes que tiene Excursio, es el boxeo. Santiago Cantizano, profe y responsable del área, nos relata cómo readaptó la actividad mientras el club mantiene las puertas cerradas debido a la pandemia. “Durante la cuarentena hemos aprovechado para hacer todas las cosas que no se pueden hacer durante el año. Ver si había que comprar o cambiar algo, hacer algunos arreglos en el gimnasio, planificar los macrociclos de entrenamiento de los boxeadores competitivos. No estoy dando clases virtuales, para no molestar a los chicos. Ya hay demasiado material por Internet para que puedan entrenar. Trato de no agobiarlos y que cada uno vaya a sus tiempos. Sí superviso mucho el entrenamiento de los boxeadores competitivos, les controlo los ejercicios y el peso”.

Esperemos que dentro de poco los vecinos puedan estar disfrutando nuevamente de las instalaciones de Excursio y de todas las actividades que allí se realizan, como boxeo, fútsal, biblioteca, ajedrez y variadas propuestas que el club ofrece en su salón de usos múltiples.

@DamianGiovino