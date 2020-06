¿Cómo vive Defensores de Belgrano la etapa de pandemia?

Defensores de Belgrano, el club del barrio de Núñez con sede en Av. Comodoro Martín Rivadavia 1450, atraviesa un gran momento. Desde hace algunos años ha tenido un crecimiento notorio en diversos aspectos. Desde el plano futbolístico se encontraba en un nivel muy competitivo en la Primera B Nacional siendo hasta la suspensión del certamen por la pandemia uno de los serios candidatos a ascender a la máxima categoría ubicándose en las primeras colocaciones. En la parte institucional, a pesar del parate por el Covid-19 y la merma económica en los ingresos, Defe mantiene la estabilidad pudiendo acordar los pagos con el plantel profesional y avanzando con sus obras en el predio que el club tiene en Cardales. “Mi Belgrano” dialogó con Marcelo Achile, presidente del Dragón y vicepresidente de AFA.

¿Cómo está viviendo y llevando adelante Defe la etapa de la pandemia?

Desde el comienzo de la pandemia hubo una situación compleja dado que se cortaron todas las cadenas de pagos. Las concesiones que tenemos, el gimnasio y la cafetería, no pagan los alquileres ya que están cerrados. Fuimos viendo cómo podíamos hacer frente a los compromisos con nuestros empleados administrativos, profes y técnicos de inferiores, cuerpo técnico y el plantel profesional. Por suerte tenemos una administración prolija y ordenada que nos permite poder afrontar y sobrellevar esta crisis. Estamos en todos los programas de la ATP del Gobierno Nacional para sobrellevar mejor este momento. Ojalá que de a poco se puedan ir normalizando las actividades, con los cuidados necesarios, para contar nuevamente con los ingresos económicos que nos permiten sustentar toda la parte social y deportiva. Son momentos de ansiedad y agotamiento pero tenemos mucha esperanza.

¿Los socios están pagando la cuota?

Sí, les agradecemos a los socios que siguen pagando la cuota. Eso nos permite armarnos de algún dinero para afrontar mejor todo este desastre económico que se está viviendo por la pandemia. Tenemos un gran ida y vuelta con los socios, estamos muy contentos. Eso hace que nos comprometamos mucho más. Aunque está la cuestión de los usos y costumbres porque si bien una buena cantidad de socios pagan por débito automático, muchos otros están acostumbrados a ir y pagar la cuota por ventanilla los días de partidos. Al ahora esos socios no poder acercarse al club, se nota una merma bastante importante. Pero ves que algunos hacen el esfuerzo de hacer una transferencia.

¿Qué arreglo hicieron con el plantel profesional?

Pudimos pagarles a todos nuestros jugadores y arreglar con cada uno de ellos sus contratos, dentro de la realidad y de nuestras posibilidades para seguir detrás del sueño que tenemos que es lograr el ascenso a la Primera División. También arreglamos con el cuerpo técnico. Veremos qué tiempo nos demora la puesta a punto del plantel una vez que se reanuden los entrenamientos en el campo.

¿Cuáles son las claves para que Defe haya crecido tanto en los últimos años?

Defensores es el fútbol de Núñez. Tuvimos muy buenos réditos en estos últimos años en materia deportiva. Jugamos finales con 10.000 personas en la cancha, todos hinchas de Defe, algo impensado. Subimos de categoría con la familia en la cancha, sin ningún tipo de incidente, respetando las reglas. Cuidamos de nuestra gente y ellos se compenetraron con Defe. Peleamos por nuestra esencia, por el barrio, por el sentido de pertenencia que nos hace grandes. El club ha crecido mucho. Tuve la suerte de haber sido tres años prosecretario de AFA y ahora soy el vicepresidente. Para Defe como institución es importante tener un dirigente que esté relacionado con AFA. Tenemos varias actividades físicas, deportivas y el gimnasio de Megatlon que la gente lo siente parte del club. Hay muy buena comunicación y entendimiento con la gente del barrio, transitamos un camino común. Queremos que los vecinos nuevos, en un barrio que cambia constantemente, sientan a Defensores como parte de la identidad del lugar donde viven y que se acerquen. Somos un club ordenado administrativamente.

¿Soñás con Defensores en Primera División?

No puedo vivir de otra manera que sentir y pensar a Defensores de Belgrano. A la gente les digo que tengan cuidado con lo que sueñan porque se puede hacer realidad. Sueño todos los días con poder llevar a Defe a Primera y hacerlo cada día un poco más grande. Estamos cerca.

¿Realizan acciones solidarias?



Sí, siempre estamos pendientes de las cosas que pasan en el barrio y de qué acción solidaria podemos realizar. Por ejemplo hicimos una colecta y donamos conjuntos protectores de vestimenta a la sede gremial del Hospital Pirovano para que los camilleros estén más equipados en materia de cuidados y seguridad sanitaria.

Desde el plano futbolístico, Ezequiel el “Topo” Aguirre, una de las grandes figuras de Defe nos contó cómo lleva el plantel este receso por la pandemia.

“Desde el primer momento que supimos del virus y la pandemia fuimos escuchando e informándonos y éramos conscientes del riesgo que corríamos si seguíamos jugando. Parar el fútbol fue la mejor decisión. La salud está ante todo. Nos fuimos acomodando a la situación. No nos podíamos dar el lujo de quedarnos sentados en el sillón de casa porque no sabíamos cuándo íbamos a volver a los entrenamientos. Había que moverse y mantenerse. Hoy con Internet podemos realizar entrenamientos virtuales pero con las limitaciones de espacio y material que cada uno tiene. Por supuesto que esta situación hace que perdamos en lo físico, en lo mental y en lo económico, pero hay que afrontarla con profesionalismo. Vamos a salir fortalecidos y todo lo que viene va a ser para mejor. Estamos en constante comunicación con el cuerpo técnico y los compañeros. Entrenamos a través de un Instagram privado en donde estamos los jugadores y el cuerpo técnico. Ahí el profe hace vivos a la mañana para que entrenemos. A la tarde se encarga de mandarnos otro trabajo aunque sabemos que no es lo mismo que entrenar en el campo de juego. Además el cuerpo técnico nos envía videos editados sobre los rivales”.

@DamianGiovino

