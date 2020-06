Sin luz en Belgrano

El lunes 22 de junio después de las 23 horas se escuchó una fuerte explosión en el barrio de de Belgrano (por Echeverría y Vidal) y luego se produjo un corte de luz en una amplia zona. En lugares un poco más alejados, los vecinos informaron que tuvieron una baja de tensión.

El periodista Luis Bremer escribió en su cuenta de Twitter: “Corte total de luz en Belgrano. Obviamente en el teléfono de Edenor NO atiende nadie” y publicó la foto que acompaña esta nota. Otros vecinos también se manifestaron por la red: “Por Olazábal hubo un bajón de tensión”. “Por Crámer y Echeverría se escuchó un ruido tipo explosión y chau luz”. “En Barrancas solo se cortó un ratito”. “Por Ciudad de La Paz, entre Blanco Encalada y Amenábar, bajó la tensión pero no se escuchó ningún ruido. No se alcanzó a cortar pero fue suficiente para que se reiniciará el modem”.

Desde la cuenta oficial de Edenor no informaron absolutamente nada solo se remitieron a responder a los reclamos de los usuarios con el siguiente mensaje: “Buenas noches, por favor seguinos e indicanos tu número de cuenta por DM para poder informarte”. Claro está, no perdieron la oportunidad para sumar seguidores en Twitter.



Alrededor de las 2 de la madrugada se restableció por completo el servicio.

