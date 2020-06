Hoy es el cumpleaños de Germán Pezzella (ex jugador de River y ex vecino del barrio)

Germán Pezzella, ex jugador de River, hoy cumple 29 años. Era un vecino más de los miles que habitan en Belgrano, pero ya no lo es ya que actualmente juega en Europa (en la Fiorentina). A medida que fue tomando más popularidad y reconocimiento, su presencia dentro del barrio ya no pasaba desapercibida.

Como era un lector más del diario Mi Belgrano, hace varios años le hicimos una nota que reproducimos a continuación:

¿Cómo fue el primer tiempo en Buenos Aires?

Yo vine de muy chico desde Bahía Blanca. Llegué en el 2007 con 16 años. Como casi todos los juveniles que entran a inferiores siendo del interior, estuve esa época en la pensión de River que está dentro del club. También iba al instituto. Ni siquiera tenía que salir de las instalaciones para cumplir con mis obligaciones: entrenar y estudiar.

¿Cuándo te fuiste a vivir solo?

Cuando me fui de la pensión me mudé a un departamento ubicado en Núñez en las calles 11 de Septiembre y Manuela Pedraza.

¿Cuándo te instalaste definitivamente en Belgrano?

De Núñez pasé a Mendoza y Av. del Libertador, ya en el barrio de Belgrano. Luego me mudé dentro de la zona pero más para el lado de Av. Cabildo y Monroe. Estuvo un tiempo mi hermano viviendo conmigo. Él también juega al fútbol y se fue a Santamarina de Tandil. Ahora vivo con mi novia.

¿Por qué eligiste Belgrano para vivir? ¿Qué es lo que más te gusta?

Me gusta porque estoy cerca del club y a mitad de camino de todo. Tiene muchos accesos para manejarse con comodidad. Además ya me acostumbré a vivir en el barrio.

Si tenés que comparar tu lugar de origen con Belgrano ¿qué diferencias y similitudes encontrás?

Si bien Bahía Blanca es una ciudad importante, obviamente que no es lo mismo que capital. Acá todo hay que multiplicarlo por tres. Por algo es el centro neurálgico del país.

Debe ser muy cómodo trabajar en la zona donde vivís

Sí por supuesto. Si bien entrenamos mayormente en Ezeiza, estar cerca del club es una gran ventaja y alegría. Uno tiene un profundo amor por el club y arraigo por la zona. Estoy muy cómodo y feliz.

