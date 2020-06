Ruidos molestos en Av. del Libertador

Ricardo, en comunicación con la redacción del diario Mi Belgrano, manifestó la preocupación de los vecinos que viven en Av. del Libertador al 5100.

Siendo ustedes un diario que se dedica a los problemas de Belgrano, entre otras cosas quería informarles que a la altura de Av. del Libertador al 5119 aproximadamente, donde estaba la parrilla Olegario, instalaron una oficina de salida de los colectivos de la línea 60. La oficina cuenta con dos baños y un generador de electricidad, entre otras cosas.

En la calle continuamente 5 o 6 colectivos esperan la hora que tienen que salir de la estación Barrancas. Mientras tanto calientan sus motores al unísono, produciendo ruidos molestos de día y de noche.

Cada tanto pasan los camiones atmosféricos para recordarnos con su ruido que vaciaron el contenido de los baños. La reunión de los choferes y sus conversaciones suelen de noche subir hasta nuestras habitaciones.

Creería que después de la hermosa obra del viaducto esto no condice con la modernidad y el plan previsto para el transporte. Además está en un lugar donde no podían estacionar los vecinos. He visto también la presencia de colchones y mesas detrás de los carteles (espero que no terminen radicando un asentamiento).

