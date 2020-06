Cecilia Basaldúa: El pedido de “Verdad y Justicia” quedará por siempre reflejado en un mural de Núñez

Desde el jueves 25 de junio de 2020, un nuevo mural ilumina la Estación de Núñez en Crisólogo Larralde y la vía con una imagen de Cecilia Basaldúa y un pedido de “Verdad y Justicia”.

Cecilia (35 años) fue hallada sin vida el pasado 25 de abril de 2020 en Capilla del Monte, con signos de pelea y estrangulamiento, luego de más de dos semanas de búsqueda. Ella había viajado hacia Córdoba el 19 de marzo, después de haber pasado el verano en la casa de sus padres en el barrio de Núñez.

Soledad Basaldúa (hermana de Cecilia), en comunicación con la redacción del diario Mi Belgrano, dijo lo siguiente:



“Pedimos que se acelere la causa; está todo parado hace ya bastante tiempo. Los resultados de la autopsia no están, los ADN tampoco. No nos escuchan, tenemos muchísimas preguntas y la causa tiene muchas irregularidades”. Luego nos contó la historia del mural: “La idea de hacer un mural, un poco para honrar su paso por esta vida y otro poco para visibilizar el caso en nuestro barrio, fue de la gente que nos acompaña en la lucha y de sus amigas. Por suerte son muchos los que nos están acompañando. Con mis papás empezamos a buscar paredes vacías, hasta que se enteró la dueña de la casa donde pintamos. Ella es amiga de mi mamá y su hijo fue compañero de la primaria de mi hermana. Nos dijo que iba a ser un honor que se hiciera en su pared. A nosotros no se nos había ocurrido ese lugar, buscábamos más por el lado de García del Río. Estamos felices que fuera allí porque no es en cualquier pared. Para ese entonces ya se había puesto a nuestra disposición la artista Carla Minelly de “Fuerza mestiza”. El jueves llegamos al lugar a las 2 de la tarde y ella comenzó. Es increíble el trabajo que hizo. Después algunos familiares y amigos/as de mi hermana dibujamos flores a los costados. Alrededor de las 18.30 nos fuimos con el corazón algo contento porque Cecilia estaba ahí”.

Isabel Yaconis, presidenta de la Asociación Civil Madres del Dolor que conoce a Soledad por haber sido amiga de su hija Lucila dijo: “A pedido de la familia colaboramos en la difusión de la búsqueda de Cecilia y estamos acompañando el caso”. Por su parte, los vecinos pidieron que entre todos se cuide el mural y no se lo deteriore.

El recuerdo de Cecilia Basaldúa quedará por siempre en el corazón de sus seres queridos y el pedido de verdad y justicia permanecerá reflejado en aquel mural del barrio de Núñez.

Podés escribir tus comentarios en el siguiente formulario: