La Plaza Clemente cumplió 1 año

En el día de ayer, la Plaza Clemente (ubicada entre las calles Concepción Arenal, Dorrego, Conde y Enrique Martínez en el barrio de Colegiales) cumplió 1 año.



El 1 de julio de 2019 se realizó la inauguración en un acto en el que Franco Moccia (ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño) dijo: “Esto es parte de nuestro objetivo de llegar a las 110 hectáreas nuevas de espacio público y verde en la ciudad. Éste es un logro del trabajo de los vecinos, pues ellos fueron una parte clave del proyecto, en el que también participaron legisladores y el equipo del Poder Ejecutivo. La plaza mejora todo el entorno, está para que la disfruten los mayores y los chicos”.



La Plaza Clemente está ubicada en lo que antes eran terrenos abandonados. Con una superficie de 8000 mt2, recrea en su forma la huella del célebre personaje de historietas ilustrado por Caloi. La plaza se ideó para que sea inclusiva y accesible, con planos legibles a través del tacto para personas no videntes, pictogramas para chicos con algún grado de autismo y juegos especiales adaptados a niños con discapacidad. Asimismo, cuenta con rampas y un acceso nivelado para quienes tienen dificultad motriz, tiene baldosas podotáctiles para guiar a los no videntes en los cruces de calles y posee un sector especial de recreación, que incluye juegos infantiles, mesas de ajedrez, y un divertido juego de agua expulsada con boquillas.

En las áreas de descanso, hay mesas comunitarias y un sendero didáctico donde se puede apreciar y aprender sobre la vegetación autóctona. Mediante una división en tres eco regiones, se trasplantaron y plantaron alrededor de 250 árboles, varios de gran porte, como lapachos, ceibos, anacahuitas, palmeras, pindós, y 42.500 herbáceas. La vegetación les permite a los visitantes, sentirse inmersos en un espacio verde que rodea todas las áreas de la plaza, conectándose con la flora nativa del país.

Los vecinos hicieron valer sus derechos

Después de 27 años, los vecinos del barrio de Colegiales hicieron valer sus derechos. Desde la página www.facebook.com/PlazaClementeColegiales recordaron el aniversario con el siguiente mensaje:

“Hace, exactamente un año, veíamos con nuestros propios ojos a la Plaza Clemente por la que tanto habíamos luchado. Tanto es así que la pelea por su construcción comenzó en los años 90. Movilizaciones, asambleas y un gran proceso participativo que incluyó a vecinos y vecinas que querían poner sus ideas en la Plaza. La lucha aún continúa. Los juegos de agua no funcionan. Desde que se inauguró la plaza fueron contadas las veces que se los vio funcionado. Murales de Clemente y figuras: sin estos dos elementos la plaza se encuentra sin terminar, incompleta. Estos eran parte del proyecto de la plaza, por lo cual queríamos saber en qué estado se encuentra su instalación. Todavía no tenemos la figura de Caloi en la plaza que lleva el nombre de uno de sus personajes. En cuanto a la accesibilidad, la huella/guía para personas con discapacidad visual que corre por el medio de los caminos no sirve, no se diferencia del resto del camino. Es decir, no cumple su función, y no hay otro recurso más allá de los planos táctiles que sirvan. El sendero de interpretación es muy angosto. Es un sector de la plaza al cual no se puede acceder con silla de ruedas, y en caso de entrar, se hace imposible girar. Tampoco tiene zócalos que contengan. Por último, los pisos se tornan resbaladizos cuando se riegan las plantas. Esto es peligroso para quienes transitamos por allí. La lucha vecinal y la organización pudieron contra los negocios inmobiliarios. Esperamos ver más plazas clementes en toda la ciudad”.

