Reclamos y propuestas de los vecinos

Indigencia

Dolores: Un señor ha tomado posesión de la esquina de Av. Cabildo y Campos Salles, vereda par. Además de permanecer todo el día, pernoctar, llenar el espacio público de cartones, papeles y objetos, evacua sus necesidades fisiológicas a la vista de todos. Algunas veces hace demostraciones obscenas. La policía así como esos seres “disfrazados” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celosos ejecutores de sus tareas para obligarnos a llevar la mordaza, deberían extender su radio de acción y ocuparse de estos temas.

Emergencia



Gustavo: Leí la nota sobre el Comité de Emergencia de la Comuna 13 y se me ocurrió que sería bueno empezar a formar Comités para ver y analizar cómo abrir los negocios e impedir que desaparezcan, cómo hacer para que la gente que recibe un subsidio pueda tomar algún curso y reencontrar su camino produciendo lo básico para su sustento, etc, etc.

Motos



Laura: Quería saber si se puede hacer algo con las miles de motos que estacionan sobre las veredas. Para colmo, antes de estacionar, vienen andando por la vereda para no dar la vuelta a la manzana y poco les importa si hay un peatón caminando. ¿Hay forma de parar esto?

Ruidos molestos



Dolores: Los recolectores de residuos se ensañan con ciertos vecinos del barrio. A altas horas de la madrugada, tienen la costumbre de compactar la basura durante varios minutos en la zona delimitada por O` Higgins, Monroe, Cuba y Roosevelt. La Comuna 13 hace caso omiso a nuestras quejas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solo recauda impuestos mientras subsisten boquetes, cráteres en las veredas rotas y la basura se acumula.

Viaducto

Luz: El sábado 14 de Marzo a las 12.30 horas, un camión intentó pasar por el Viaducto de Av. Congreso y O`Higgins y quedó encajado en el mismo. Tuvo que retroceder y generó un caos en el tránsito. El caño de plástico que indica el límite de altura, casi siempre está roto o enroscado en la parte superior. Es ridícula la preocupación que tienen por acomodar el cartel de prohibido pasar con Carro con Caballo o el otro cartelito de no ir por el Viaducto en Bicicleta, pues además de las bicis se sumaron los monopatines y patinetas.

Por otro lado, mientras pagamos el ABL, las alcantarillas están llenas de hojas y pedazos de polietileno que pueden ver en la foto.

