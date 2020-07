El Operativo Frío de la Ciudad de Buenos Aires

Para asistir a las personas en situación de calle e intensificar la asistencia durante los meses de invierno, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el “Operativo Frío”.

Los móviles del BAP (Buenos Aires Presente) recorren la ciudad buscando a personas que se encuentran en situación de calle para ofrecerles que asistan a los Centros de Inclusión social. Muchos se niegan a ir a los paradores porque dicen haber tenido malas experiencias en esos lugares. Por eso a los que no aceptan ir a los Centros de Inclusión se les entrega una vianda caliente con pan, postre y agua; un kit de vianda seca cuando la temperatura es menor a 10 grados, además de una frazada y un kit de prevención de frío compuesto por guantes, medias, cuello polar y gorro. Además se les dan elementos de higiene como jabón blanco, alcohol en gel, etc.

Los días más fríos, cuando la temperatura es igual o menor a cinco grados, el Operativo Frío contempla una operatoria extraordinaria realizando 40 recorridos con 40 móviles en las zonas identificadas con mayor densidad.

Las personas en situación de calle están más vulnerables que nunca durante el invierno y esto se agrava en este año con la pandemia del Covid-19. En muchos lugares de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) hay personas durmiendo a la intemperie. En la foto que acompaña esta nota se puede ver un colchón acomodado a un costado de la iglesia La Redonda, en Echeverría al 2300. Los vecinos que vean personas en situación de calle pueden llamar a la línea telefónica 108 (atención social inmediata), disponible las 24 horas del día, así un móvil del BAP se acerca para asistirlos.

Comentarios de Lectores



Dolores: A la mitad de cuadra de Arcos al 2400, entre Monroe y Blanco Encalada, funcionaba un laboratorio. Allí un indigente ha instalado su vivienda. Cocina, lava su ropa con agua de un grifo externo, etc. A pesar de que los vecinos informamos de la situación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nada hace al respecto.

Susana: Esa es la Recova de la Iglesia Inmaculada Concepción de Belgrano, más conocida por el nombre La Redonda. La gente que habita allí, no son nuevos indigentes, hace años que están. Hoy en día si se pasa por allí se puede ver que no tienen ni tapabocas, si colchones, frazadas, y en alguna oportunidad vi que les acercaban viandas. Por las mañanas hay una señora que lleva una gran cantidad de valijas desde Echeverría y Av. Cabildo, hacia Vuelta de Obligado. Al que la mira, le empieza a gritar y decir un montón de groserías. Y ha vuelto al barrio Gabriel, un histórico del barrio, que había desaparecido por un tiempo y regresó a la zona. Para en Av Cabildo y Sucre. No es de ahora, hace años que ésta gente vive así y el Gobierno de la Ciudad no hace nada. Es una realidad que con esta pandemia se torna peligrosa para ellos y para la gente del barrio.

