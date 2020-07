Celebrando desde casa la fiesta de San Cayetano

La Parroquia San Cayetano de Belgrano invita a los vecinos a preparar sus corazones para vivir la fiesta desde sus casas. Compartimos a continuación, unas palabras del Padre Juan Francisco:

“Querida comunidad. Este 29 de julio comienza nuestra novena, la tan esperada novena, preparando nuestro corazón para las fiestas patronales. Este año el lema será: San Cayetano que como vos nos animemos a cuidar a nuestros hermanos. Es un lema muy lindo. Si recordamos los últimos lemas nos hablaban de la alegría, de la esperanza, de la caridad. Ahora nos habla del cuidado. En esta situación que está viviendo todo el mundo, queremos cuidar a nuestros hermanos como San Cayetano. El cuidó tanto a sus hermanos que fundó varios hospitales. Fíjense que hay una palabra que no esta puesta porque sí. San Cayetano que como vos nos animemos, la palabra animarse viene de ánimos, de alma. Algo que nos anima, que nos impulsa, no es un simple sentimiento de nuestra humanidad, hay alguien que es Jesús que nos impulsa a cuidar a los demás. En esta época donde tenemos que cuidarnos, tenemos también por otro lado como que aceptar algo triste para el 7. El templo va a estar cerrado por disposición nuestra, de la iglesia, uniéndonos a las normas vigentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Va a estar cerrado materialmente pero con las puertas del corazón abiertas. San Cayetano, a todos los peregrinos, a todos nosotros, a toda la comunidad y a los miles y miles de peregrinos que participan todos los 7, les va a dar todas las gracias que ellos necesitan. Nos va a colmar de las mismas bendiciones de todos los años. Nuestro templo permanecerá con las puertas del corazón abiertas y sobre todo en las redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube). Ahí ustedes pueden ir siguiendo día por día, a cada instante, lo que va pasando en nuestra comunidad. Cada día van a encontrar un sacerdote distinto, muchos van a ser invitados de comunidades vecinas. Como hacemos en todas las novenas, cada día vamos a ir rezando por una intención particular. También los esperamos a todos en la misa de la tarde a las 19.30 horas. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga como siempre, por intercesión de nuestro querido santo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo. Amén”.

Se puede acceder a las redes sociales de la Parroquia San Cayetano desde los siguientes enlaces: Instagram – Youtube – Facebook

Podés escribir tus comentarios en el siguiente formulario: