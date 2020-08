Veredas rotas

“Rompé Pepe”, decía el personaje que interpretaba Leo Rosenwasser (actor y humorista) en Videomatch. Así amenazaba a los vecinos con destruir su vereda. Pero finalmente todo era una jodita para Tinelli, y nadie rompía nada. Lamentablemente en el barrio tenemos muchos Pepes que vienen y rompen, mientras los arreglos demoran mucho tiempo en llegar.



Reclamo de los vecinos



Daniel: Saqué una foto en Blanco Encalada y Av. Crámer en los últimos días del mes de julio. En un cartel se puede leer que la encargada de los trabajos es la empresa Metrotel C.P.S Comunicaciones S.A. pero no aclara qué están haciendo. Esperemos que dejen las veredas en condiciones una vez que finalicen la tarea.

Gaby: Es una lástima que no haya planificación urbana. En Virrey del Pino desde Moldes hacia Cabildo están rompiendo casi sin cesar desde hace 2 años. Son empresas diferentes y el resultado de las veredas calamitoso. No entiendo cuál es el motivo por el cual no se ponen de acuerdo y planifican los arreglos. Seguramente debe haber algún interés económico.

