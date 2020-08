Archivos fotográficos del Barrio de Belgrano

Belgrano posee una riqueza histórica única dentro de Buenos Aires. Su patrimonio y acervo cultural, social, deportivo, artístico, gastronómico y comercial; lo convierten en un barrio mítico y totalmente singular. Movido por esto, Agustín Menéndez, tuvo una formidable iniciativa: crear una cuenta de Twitter e Instagram en donde compartir archivos fotográficos de Belgrano de diversas épocas. Agustín es politólogo, con un máster en historia. Tanto él como sus antecesores familiares han vivido en Belgrano por lo que el arraigo que tiene con la zona es mayúsculo. “Mi Belgrano” dialogó con él sobre el proyecto que lleva adelante.

¿Cómo surgió la idea?

– Fue a raíz de un descontento que tenía y sigo teniendo con el mal manejo de los archivos en Argentina. Uno tiene que ir yendo a hemerotecas, bibliotecas, archivos generales, para poder tener acceso a determinada documentación de interés. Pensaba en por qué no había un lugar en donde esté todo sobre los barrios. Me dije: “el Estado no lo va a hacer, porque no lo hizo nunca. Lo tengo que hacer yo”. Me puse como desafío empezar a armar el archivo de Belgrano con lo que iba descubriendo en los libros, revistas, fotos que poseo. Fui reconstruyendo todo eso. Así surgió la idea.

Tienen muy buena calidad las fotos, ¿Cómo las trabajás?

– Depende mucho del archivo. Tengo un buen scanner y logro sacar las imágenes bien, recortarlas y trabajarlas. Después hay fotos que son tan antiguas que es muy difícil conseguir que queden en una calidad excelente.

¿Cuál foto gustó más?

– Una que pegó mucho fue la de la Estatua de la Libertad en Barrancas de Belgrano. Otra fue la de Tower Records en Cabildo y Juramento. Y también repercutió mucho una de la Galería Churba. En lo personal me gustó mucho una foto aérea de lo que era el Belgrano Athletic Club en 1928, donde se ve perfectamente la cancha y todas las casonas de alrededor, de la cuales muchas siguen estando en pie.

¿Belgrano es el barrio con mayor riqueza histórica?

– Sí. Lo primero que hay que decir es que Belgrano no pertenecía a la ciudad, era un pueblo de la provincia. Hoy mismo se puede ver esa ruptura entre lo que sería la antigua ciudad de Buenos Aires y Belgrano, que es toda la parte verde de Palermo. Ahí no había nada hasta que luego se construyó el pueblo de Belgrano años más tarde. Hoy en la geografía de la ciudad se sigue identificando ese espacio que diferencia el pueblo de Belgrano del resto de la ciudad.

Belgrano mantiene su esencia y eso le da un encanto único…

– Sí, desde ya. Eso es gracias a conservar las tradiciones en el barrio por parte de las familias. Gracias al arraigo y cariño que tienen con Belgrano. Lo que más se conserva de la historia es la parte de Belgrano R. Belgrano C ha sido bastante destruido arquitectónicamente.

¿Te sorprendió la repercusión?

– Fue totalmente inesperada. Mi deseo era compartir con la gente del barrio lo que había podido ir recopilando. Busco que la gente se prenda y me mande material que tenga del barrio, de su familia, sus abuelos. Cuando subo alguna foto, los vecinos comentan, contando recuerdos personales en ese lugar.

¿Qué objetivos tenés con el proyecto a futuro?

-Me gustaría que el Estado, que tiene 20 millones de recursos más que yo, arme un archivo catalogado y lo ponga a disposición de la ciudadanía. Me parece vergonzoso que no haya un archivo de la ciudad en el cual se puedan consultar planos, mapas, fotos. Es una desidia imperdonable. Podría ser algo muy valioso. Después busco que la gente me mande cada vez más archivos que tengan en su poder para compartirlos desde las cuentas para el resto de las personas.

Para los que quieran ver fotos del barrio, pueden visitar la cuenta “Historia de Belgrano” (@belgranohisto) en Twitter y en Instagram.

