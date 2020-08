Barbijos desarrollados por científicos argentinos

Las mascarillas o tapabocas son hasta hoy los únicos elementos que nos protegen del Covid-19. Es por ello que es importante elegir una buena protección para el uso diario. El BARBIJO ANTICOVID creado con Nanotecnología desarrollada junto a científicos del CONICET. Tiene triple capa de protección (antibacterial, antiviral y antihongos) y una durabilidad equivalente a 15 barbijos descartables.

Posee tres barreras de protección. Una primera capa impermeabilizante adherida a la primera tela para frenar el ingreso de fluidos externos y la salida de éstos. Permite el paso del aire para respirar cómodamente. La segunda capa utiliza la misma tela que en la primera aplicándole sanitizantes. La tercera capa absorbe la humedad del habla y respiración mientras destruye las colonias de gérmenes que genera el mismo usuario.

Los REACTIVOS utilizados dejan estéril el barbijo, destruyendo virus, hongos y bacterias, luego de unos minutos garantizando que la cadena de traspaso no afecte al usuario.

Destruye el 99.9% de bacterias, virus y hongos. No condensa humedad, no genera sofocación y no ahoga. Combate el feo olor del uso, es hipoalergénico y látex FREE.

Alan Gonttmaher, director técnico del proyecto dijo: “El objetivo es ayudar a la gente en uno de los momentos más difíciles de la historia”.

Julia Casale (Instrumentadora Quirúrgica MN 2250) explicó lo siguiente: “En la propia experiencia del uso de los barbijos de alta densidad en el quirófano y fuera de él, tuve la oportunidad de reflexionar sobre las características a favor y en contra de los diferentes modelos y materiales que usamos tanto el Personal de la Salud como la comunidad en general. Todas las respuestas me fueron respondidas cuando descubrí ésta creación e innovación Argentina a manos de los investigadores del Conicet y decidí, con el compromiso y corazón con que transito mi vida Profesional, apoyar este diseño que considero una verdadera genialidad científica no desarrollado hasta el momento y de suma importancia para nuestra actualidad. El barbijo bioseguro e inteligente anticovid es de una tecnología innovadora del CONICET”.

Datos de contacto para adquirir los barbijos

Email: barbijosanticovidConicet@gmail.com

Instagram: @barbijos_anticovidconicet

Whatsapp: 011-6304-1511