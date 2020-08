Los profesionales en épocas de pandemia

La atención profesional tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Por eso consultamos a contadores, psicólogos, psiquiatras, abogados, para que nos cuenten cómo se desenvuelven durante la pandemia.

En Estudio DYD buscamos brindar la mejor atención, estando siempre a disposición para resolver las consultas y necesidades. En este contexto de pandemia creemos que la prioridad es cuidar la salud de nuestros clientes y la nuestra, sin por ello descuidar sus requerimientos. Hemos puesto en marcha reuniones vía On-Line, cada integrante de nuestro equipo cuenta con el servicio de WhatsApp disponible al cliente durante el horario de oficina, además nos pueden contactar siempre por Email o a través de nuestra Web. Con esta situación nos hemos convencido que podemos atender 100% online, ahorrándole tiempo de traslado al cliente y brindándole mayor comodidad. Estamos trabajando al 100% no duden en consultarnos que estamos a disposición.

“Con el WhatsApp o el Email, es fácil y rápido recibir la documentación de cada cliente”

Cuando se trata de la primera consulta atiendo mediante conversación telefónica. Luego, a elección del cliente, mantenemos el contacto por Teléfono, WhatsApp y correo electrónico. Casi todos lo trámites por los que me contratan son digitales a raíz del ASPO, tanto en Anses como en Tribunales. Por eso, a través del WhatsApp o del Email, es fácil y rápido recibir la documentación que necesito de cada cliente.

“La tecnología nos permite comunicarnos y realizar un intercambio constante de información”

En el caso de los abogados, la consulta es un momento crucial de interacción entre las partes. Es cuando nos conocemos personalmente y el ámbito donde el cliente expone el motivo por el cual decidió consultar al profesional, y dónde éste último ofrece la solución dentro de su competencia. Nada más y nada menos.

Dentro de la nueva normalidad que atravesamos contamos con herramientas como Skype, Zoom, entre otras, o el WhatsApp que además de comunicarnos, nos permite realizar un intercambio constante de información y, cuando es posible, de documentación en formato digital. A ésto le sumamos el intercambio por Email. Las consultas las realizamos teniendo en cuenta la necesidad y posibilidad del cliente, más allá de que no suple una reunión en persona no hemos tenido ningún problema en la comunicación.

El Poder Judicial Nacional a través de su página cuenta una plataforma pensada para evitar la necesidad de concurrencia tanto del abogado como de las partes interesadas a los tribunales en gran parte de sus áreas, aunque no cubre la totalidad de supuestos.

Desde éste lugar entendemos que siempre se debe resguardar la salud del cliente, la propia y la de todos en general, con especial énfasis cuando de grupos de riesgo se trata.

De todos modos, cuando la particularidad del caso amerita el contacto personal, la higiene, protección y la distancia prudente son reglas obligadas para el ejercicio de la profesión en este contexto.

“Las ventajas de las sesiones On-Line son los tiempos y las distancias”

Estoy haciendo las sesiones vía On-Line por videollamada. Las ventajas son los tiempos y las distancias; ya que para los pacientes que viven lejos les resulta muy práctico y cómodo; pero no se comparan con lo presencial ya que la empatía y lo afectivo es más fácil de vehículizar por esta vía.

“Explorando el mundo de las plataformas en línea”

La situación que estamos atravesando, nos invitó a explorar el mundo de las plataformas en línea. Es por ello que tomé está oportunidad para reinvertarme, y llevar el Proceso de forma Online manteniendo el mismo encuadre de Consultorio, brindando atención a través de Zoom, Skype o Videollamadas por WhatsApp, y así adaptarme a las posibilidades de cada persona para nuestro encuentro, ya que no todos poseen los mismos recursos tecnológicos.

Cómo Counselor, mi misión es Acompañar a las personas en un Proceso de Cambio y Transformación, desde la Aceptación, Empatía y Congruencia a través de la escucha. Estás actitudes pueden mantenerse en las diferentes modalidades de encuentro porque siempre están presentes. Las diferencias que pueden existir son mínimas. No podremos preparar la atmósfera para recibir a nuestro consultante, aromatizar el ambiente, o acercarle unos pañuelos si los necesita, pero si estaremos del otro lado para sostenerlo. Estás diferencias poco van a interferir en qué la persona, si lo desea, pueda lograr una Realización Personal Plena.

El beneficio para las personas es que pese a la situación que estamos atravesando, podemos brindarles un espacio de Escucha y Contención desde la seguridad de sus hogares. Como profesionales de la ayuda esta herramienta nos permite estar presentes y continuar acompañando el Desarrollo y Bienestar de cada individuo. Y orientarlos a convertir este entorno de crisis e incertidumbre en la oportunidad hacia el equilibrio emocional y la reorganización de sus proyectos y deseos.

“El vínculo virtual puede ser muy útil para sesiones que incluyen a integrantes del grupo familiar distanciados geográficamente”

Creo que la atención virtual tiene ventajas, aunque esto no se aplica siempre. Entre las ventajas podemos mencionar que es cómodo o económico para ambas partes, pero algunas veces será preciso resignar beneficios en función de lograr los objetivos propuestos. En mi caso yo tengo un enfoque clínico, y si bien la psicoterapia sistémica se vale de la comunicación para modificar pautas transaccionales, el contacto con el paciente sobre todo en la primer etapa es importante, dado que es prioritario hacer una valoración global de su estado de salud y excluir causas orgánicas de los problemas. Hay casos donde el vínculo virtual puede ser muy útil, por ejemplo para facilitar el acceso a una entrevista inicial gratuita, para el armado de sesiones que incluyen a varios integrantes del grupo familiar distanciados geográficamente, o para facilitar el seguimiento. Lo único que se necesita es una PC o celular con conexión a Internet.

“Con las reuniones por diversas plataformas digitales, se genera un acercamiento similar a la atención presencial”

Soy Contadora. Por la pandemia estoy brindando un fluido y eficiente servicio profesional remoto (Teléfono, Whatsapp, Email, etc). Si el Cliente lo desea, hacemos reuniones por diversas plataformas digitales a través de un simple link que les enviamos a un correo electrónico. Se genera un acercamiento muy similar a la atención presencial, logrando una comprensión cabal del motivo de la entrevista y reduciendo a su vez la circulación. También hacemos atención presencial en la oficina (Av. Cabildo 2230 4to piso “J”); respetando el protocolo vigente del GCBA. Horarios: Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 horas y los Sábados de 10:00 a 14:00 horas.

“Atendemos por teléfono o videollamada”



Espacio terapéutico tiene la modalidad de atención a pacientes, en estas épocas de pandemia, adaptada a las videollamada o mediante llamados telefónicos. Es un contacto personal entre el profesional y el paciente a través de la pantalla de un teléfono o una computadora o tablet. Con respecto a la atención en lo terapéutico, esta modalidad de psicoterapia no influye en los resultados con respecto a lograr la ayuda de la psicóloga al paciente que presenta síntomas de depresión, angustia, soledad, crisis de ansiedad que en ocasiones provocan trastornos de ataque de pánico presentando diversos síntomas como miedos extremos, falta de aire, sensación de ahogo y distintas manifestaciones psicológicas que se suelen confundirse con patologías físicas. Con los pacientes que se atienden en este momento estamos logrando resultados positivos en lo que a contención y ayuda profesional se refiere. Esperamos sus consultas en donde podremos darles más detalles de esta manera que logramos de encuentro para ofrecer nuestra escucha a quien lo necesite.

Es posible crear un ambiente de calidez y confianza

La atención psicológica online es una excelente herramienta de trabajo en la actual situación de riesgo de enfermarnos. Es posible crear un ambiente de calidez y confianza, que si bien no reemplaza el encuentro presencial, presenta aristas muy interesantes. Por ejemplo la tranquilidad del paciente de que no debe trasladarse y que su salud no corre peligro. Las sesiones pueden ser muy dinámicas y al igual que en las sesiones presenciales se prioriza la escucha y contención del consultante.

