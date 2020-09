“Para llegar a la Avenida Cabildo con una silla de ruedas, hay que sortear un montón de obstáculos”

La Fundación Rumbos tiene como objetivo primordial impulsar la Accesibilidad para todos los ciudadanos. Busca la optimización de las condiciones del entorno físico y social, para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Cuenta con un staff interdisciplinario de arquitectos, sociólogos y psicólogos. Rumbos es una fundación que busca una sociedad donde las personas con discapacidad puedan realizar todo su potencial sin ser excluidos. Para ello, impulsan políticas de accesibilidad para un hábitat inclusivo incorporando contenidos en la formación de diseñadores y constructores, mediante seminarios, cursos y talleres, teniendo como ejes de trabajo el espacio público, el transporte, las escuelas y viviendas.

Quique Martínez, dialogó en su programa radial “Aquí la 13” (se emite todos los jueves a las 14 horas por www.arinfo.com.ar) con María Rodríguez Romero, coordinadora de Políticas Públicas de la “Fundación Rumbos” e integrante del Consejo Consultivo.

María Rodríguez Romero aclaró que la fundación es sin fines de lucro. Sabe muy bien lo que es luchar por los derechos inclusivos ya que tiene una hija de 22 años con discapacidad que necesita usar silla de ruedas. Narró la problemática en primera persona: “Si yo quiero ir a Cabildo a comprar ropa con ella, tengo que ir sorteando un montón de obstáculos que hay en la vía pública para poder llegar. Vivo a solo ocho cuadras de la avenida. Al decir “obstáculos” me refiero al estado de las veredas y de algunas rampas en las esquinas, a desniveles en la calle, al empedrado, etc. Puedo encontrarme una obra en construcción que está, directamente, bloqueando la vereda. Llego a Cabildo y me encuentro con que la vereda está invadida de motos, entre otras cosas. Es una complicación tras otra. Representa mucho esfuerzo y tiempo. Cuando quiero entrar a un comercio, algunos tienen un escalón para ingresar. Tengo que tener un montón de cosas en cuenta para poder ir con mi hija a comprar ropa. Esa actividad debería ser común y corriente para una persona discapacitada, por eso a través de la fundación buscamos crear el hábitat para que se pueda realizar”.

María citó otro ejemplo para reflejar por qué no están dadas las condiciones de accesibilidad en la ciudad: “Si alguien que usa silla de ruedas, tiene que ir a trabajar al Centro desde Belgrano, se encuentra con que en muchas estaciones del subte, los ascensores no andan. Solo un tercio de las estaciones de subte de CABA tienen ascensor y en las que tienen, muchas veces no funciona.



Seis de cada diez viajes que personas con silla de ruedas quieren realizar, no pueden hacerlo por esta problemática. Inhabilitada la posibilidad de tomarse el subte, la otra opción es el Metrobus de Cabildo, pero no tiene la altura necesaria para poder subir directamente al colectivo. La plataforma no coincide. Ahí la persona discapacitada ya tiene otra variante menos. ¿Qué le queda? El tren solamente”.

Rodríguez Romero también integra el Consejo Consultivo de la Comuna 13, justamente, para tratar todas estas problemáticas. “El Consejo Consultivo es un ámbito donde todo vecino puede participar para tratar los diversos temas que nuclean a la Comuna. En época de pandemia nos estamos reuniendo por Zoom cada 15 días. Yo llevo los temas que como representante de la fundación, nos interesan. Cada persona trae problemáticas o propuestas diferentes”.



Quienes quieran obtener más información sobre “La Fundación Rumbos” pueden visitar la Web: www.rumbos.org.ar o contactarse a través del Email: fundacion@rumbos.org.ar o telefónicamente llamando al: 4706-2769.

