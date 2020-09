Continúan las quejas por el sabor y el olor del agua

Todo comenzó a principios de Julio del año 2020 cuando empezamos a recibir quejas de vecinos del barrio de Belgrano por el olor y el sabor del agua. Aparentemente esta situación se extendió a varios barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Ante la inquietud de la gente, Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos) emitió el siguiente comunicado: “Ante consultas puntuales sobre una modificación en el sabor y el olor del agua, queremos llevar tranquilidad a nuestras usuarias y usuarios. Esta situación no presenta peligro alguno para la salud. El agua que suministramos es monitoreada las 24 horas, los 365 días del año. Además realizamos rigurosos análisis de laboratorio, lo que asegura el control permanente en todas las etapas de producción, desde la captación en el río hasta la distribución domiciliaria”.

Desde Aysa informaron que de manera muy esporádica y excepcional pueden producirse variaciones en el Río de la Plata que provoquen esta situación, pero no informaron cuando volverá el suministro de agua “en forma normal”.



Desde Twitter los vecinos de Belgrano expresaron sus sensaciones: “Soy de Belgrano, el agua esta saliendo con olor similar a la salmuera de las aceitunas y muy aceitoso, es intomable. ¿Qué pasa?”, “Hace tres días que en el barrio de Belgrano el agua tiene un olor y gusto horrible. ¿Otra vez hay algas alienígenas en el Río de la Plata?”, “Señores de Aysa, en Belgrano como en Palermo y Recoleta, últimamente el agua ha dejado de ser incolora, inodora e insípida. Se percibe un aroma (y no es precisamente a cloro) más bien materia en descomposición y cuando se abre la ducha sale turbia. ¿Saben acaso el motivo?”. “Se les deben haber caído unos cuantos paquetes de aceitunas. El gusto a oliva que tiene el agua es un asco en el barrio de Belgrano”.

Unos días después, el sabor del agua volvió a la normalidad, pero alrededor del 24 agosto, otra vez pasó lo mismo. Ante nuestra consulta a Aysa, recibimos la siguiente respuesta: “Indicanos por favor si el inconveniente se presenta en la primer canilla con abastecimiento directo de la red (planta baja, más cercana a la vía pública). De ser así, brindanos tu N° de Cuenta de Servicios”.

A principios de Septiembre, otra vez el agua presentaba un sabor raro y los usuarios volvieron a expresar sus quejas a través de las redes sociales: “En Núñez me baño con aceitunas, tomo té y mate con aceitunas, me lavo los dientes con aceitunas y huelo como aceitunas. Para colmo, tengo que comprar agua mineral”. “En la zona de Belgrano, el agua de red tiene sabor y olor extraño”. “Huele a cloro el agua”. “¡Qué olor a químicos que tiene el agua en Palermo y Belgrano!”. “Es horrible el gusto y olor que tiene el agua en Belgrano, cada vez más seguido pasa esto. Aysa: ¿serían tan amables de solucionarlo y explicarnos qué pasa?”. “Hace 2 meses que el agua tiene olor a aceituna podrida”. “Vivo en Belgrano R, el sabor del agua es tremendo, parece jugo de aceitunas. Tengo un purificador de agua y ni filtrada se le va ese gusto feo. Al bañarnos, el vapor también tiene olor. Un desastre el servicio”. “Es espantoso el olor del agua en Belgrano”. “Le siento un gusto raro al agua, como medio dulce”. “Desde el viernes 4 de septiembre, el agua en la zona de Belgrano tiene olor a químicos y no se puede ingerir”.

Los usuarios que presenten dudas, pueden realizar consultas durante las 24 horas al teléfono: 0800-321-AGUA (2482) o a través de la cuenta de twitter: https://twitter.com/AySA_Oficial

