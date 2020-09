Colegiales: “Luchamos para que nos reconocieran una identidad como barrio”

Mi Belgrano dialogó con la arquitecta Marcia Hashiba, presidenta del Centro Comercial Colegiales y de la Unión de Centros Comerciales de la Comuna 13. Se refirió a la actualidad del barrio desde todos los aspectos y a la gran cantidad de actividades e iniciativas que fomenta y promueve la asociación que lidera.

¿Qué es el Centro Comercial Colegiales?

Es una Asociación de comerciantes, vecinos y profesionales del barrio de Colegiales. Nació en el año 2003 con 100 vecinos, en la post gran crisis del 2001. Al principio este barrio no tenía una identidad propia. Depende en qué zona estabas parado, los vecinos te decían que pertenecían a Palermo, a Chacarita o a Belgrano. Los primeros años fueron de mucha lucha para que nos reconocieran una identidad como barrio. Estuvimos en la elección del escudo que se hizo con participación ciudadana e hicimos mucho para fomentar esa identidad. La Asociación se creó para tener la participación de los vecinos, cada uno desde su lugar. En materia comercial hace 11 años armamos el Centro Comercial Colegiales. Al igual que Núñez, éste es un barrio joven. Se afianzó y consolidó mucho el área comercial en la zona. El 70% de los comerciantes también viven en el barrio y eso genera una fuerza particular.

¿Fomentan actividades culturales?

Sí, el año pasado hemos realizado cuatro circuitos culturales en diferentes sedes. No solamente en Colegiales, sino en los tres barrios de la Comuna. Con la participación de artistas locales, a los cuales buscamos promover. Hay mucha gente que al arte lo lleva como un modo de vida y se expresan a través de él. Tenemos muchos artistas dentro de la Comuna 13. Lamentablemente las actividades culturales no tienen mucho apoyo por lo que es muy sacrificado organizarlas. Armamos un grupo muy lindo que se llama “Mujeres Siglo 21” con varias artistas e hicimos cosas magníficas. El 150 aniversario del barrio lo organizamos en la plaza de Álvarez Thomas y Virrey Loreto. Hicimos una exposición de autos, talleres de pintura para niñon en la plaza, organizamos varias actividades en el área cultural y también en materia de educación. Muchas veces conseguimos materiales y cubrimos necesidades de las escuelas públicas del barrio. Además, hacemos donaciones cuando podemos porque no contamos con demasiado apoyo de organismos.

¿Cómo evalúas la inseguridad en Colegiales?

Participamos en la creación de la Policía Metropolitana. El barrio tiene tres comisarías, la 31, 33 y 37. Con el tema de la pandemia, la inseguridad disminuyó fuertemente. Pero en las últimas semanas hubo un incremento de hechos delictivos, pasamos un informe al respecto. Robaron ruedas de autos, hubo una entradera a una vivienda, rompieron vidrieras de comercios. Por el momento el tema de la inseguridad está contenido. Estamos preocupados por cuando abran las fronteras con la provincia, porque la circulación genera inseguridad. Tradicionalmente, lo que se llama “Villa Fraga” y las casas tomadas en la calle Giribone, producen hechos de inseguridad.

¿Notan respuestas de las autoridades?

Esta época de pandemia, lamentablemente, modifica todo. Hay que considerar que gran parte del personal policial está contagiado de Covid y eso produce una merma de efectivos. Los funcionarios y comisarios asumieron sus cargos en diciembre del año pasado. En enero, en general, se van de vacaciones. Volvieron en febrero y en marzo ya estábamos en cuarentena, entonces no se sabe quién es quién ni dónde está. Lo que nunca hemos notado por parte de las autoridades, es la realización de un plan de mantenimiento en seguridad. En la era de Martín Ocampos hubo un esbozo de que se iban a monitorear las cámaras, pero no pasó. Fuimos con la gente del Sanatorio Colegiales y dijimos que nosotros poníamos las cámaras y que ellos las monitoreen. No tuvimos respuesta. Fue una lástima porque era un emprendimiento público – privado.

¿Y el mantenimiento del barrio?

En lo relacionado al mantenimiento, el año pasado hemos logrado junto a quien hoy es la Ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, que se hagan reparaciones en la Avenida Lacroze que estaba muy deteriorada. Nos quedan por hacer algunas cosas, pero a nivel de mantenimiento el barrio está bastante bien.

¿Y los espacios verdes?

En general, en todas las comunas, hay una merma de espacios verdes. Lo recomendable son 10 metros cuadrados por habitante y creo que estamos por debajo de los seis. Es una pena, hay que reevaluar eso. El plan de una ciudad en vertical, llena de edificios, se debería reconsiderar.

Colegiales, mayoritariamente, siempre ha sido un barrio tranquilo de casas bajas. Hoy hay una proliferación incontrolada de edificios por toda la ciudad y Colegiales no es la excepción. Eso hace que la infraestructura vaya quedando obsoleta porque en la cuadra donde vivían 20 personas, ahora viven 300. ¿Qué opinás al respecto?

Belgrano está colapsado. Núñez está en una situación similar a Colegiales, los barrios mantienen las zonas residenciales pero que de seguir así van a terminar totalmente arruinados y colapsados como la zona de Palermo Hollywood en la que se puede pasar horas buscando un lugar para estacionar. No deberíamos permitir eso. Todos los caños están podridos y no dan para más, y encima le siguen agregando viviendas en vertical.

¿Algún mensaje para los vecinos en el 157 aniversario del barrio de Colegiales?

El 21 de septiembre es el día del estudiante, también se celebra la llegada de la primavera y además se conmemora un nuevo aniversario del barrio de Colegiales. La primavera es vida y felicidad: eso es lo que deseo para todos los vecinos de nuestro querido barrio.