Testeos a contactos estrechos asintomáticos en el barrio de Belgrano

Todos los días de 9.30 a 12 horas en la Escuela “Madre Eufrasia Iaconis” (Blanco Encalada 3483), se están realizando testeos a personas que no presenten síntomas y hayan estado en contacto estrecho con pacientes confirmados de Covid-19 en los últimos 14 días. Se utiliza la metodología de muestra de saliva que es igual de seguro y efectivo que el hisopado. Las personas que concurran a hacerse un testeo, no tienen que tener síntomas y no pueden ingerir alimentos ni hacerse una limpieza bucal durante las 3 horas previas.

Por otro lado desde la Comuna 13 se informó que todos los pacientes (303) con síntomas leves de Covid-19 alojados en el Hotel KER (Vuelta de Obligado 2727) fueron dados de alta y pudieron volver tranquilos a sus casas, gracias al inmenso trabajo realizado por el personal médico y los voluntarios.