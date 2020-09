Septiembre a puro fuego

A los dos incendios producidos durante el mes de septiembre (publicados en la nota BOMBEROS EN ACCIÓN) hay que sumarle un siniestro más.

El miércoles 23 de septiembre de 2020 por la tarde, los Bomberos de la Estación 5ta se desplazaron hasta Sucre al 2600 por un incendio provocado en una casa de departamentos de 8 pisos. Procedieron a la evacuación del edificio, en orden y sin pánico. El fuego que se desarrolló en una extensión de 1x1x1,50 m de alto, logró ser extinguido por los Bomberos de la Ciudad. El motivo que causó el incendio no fue informado.



Consejos para prevenir incendios en el hogar

Nunca hay que dejar una vela encendida en un ambiente en el que no hay nadie, ni por la noche. Las planchitas para alisar el pelo o las planchas de ropa, siempre hay que colocarlas sobre superficies no inflamables y aisladas de otros elementos. Al dejar de usarlas, hay que desconectarlas de la corriente eléctrica. Antes de acostarse hay que cerrar el gas. Es importante revisar la instalación eléctrica y de gas con una cierta regularidad. Nunca hay que dejar fósforos al alcance de los niños. No se tiene que fumar en la cama o en el sofá, lo aconsejable es hacerlo en el balcón o en la terraza. No hay que acumular papeles o productos inflamables.

Esperemos que los accidentes disminuyan en la zona y no tengamos que informar más siniestros en la sección INCENDIOS de Mi Belgrano.