La foto que acompaña esta nota, fue tomada en la plaza Alberti ubicada entre O’ Higgins, Roosevelt, Arcos y M. Ugarte en octubre del 2000. Pasaron 20 años y varias remodelaciones y los vecinos de la zona continúan quejándose por el estado de este espacio verde.

Marta: Los perros y sus dueños no son los únicos responsables del estado deplorable de la Plaza Alberti. Precisamente, ya vengo haciendo reclamos por el canil desastroso que han construido. Cuando llueve dos gotas, se inunda y cuando no llueve, la tierra vuela constantemente. Nos asfixiamos los humanos y los perros ahí dentro. No hay limpieza en absoluto y debajo de las canillas para perros, hay continuamente barro y suciedad extrema, lo que representa un riesgo para todos los que concurrimos. Por otra parte, los postes que instalaron en el canil para “destreza” de los perros, no tienen ningún sentido. Además de ser inútiles son peligrosos: los perros, al correr o jugar, se golpean contra esos postes. Para que la plaza pueda estar libre de perros, quienes supuestamente son los que ensucian, rompen y molestan a algunos vecinos, hay que recomponer el canil cambiándole como primera medida, el piso de tierra.

Norma: Los perros solamente no son responsables de el mal estado de la plaza. La gente no cuida, no dejan crecer el pasto jugando al fútbol, no juntan la caca y el canil es un asco.

Federico: Con las construcciones que hicieron en esa plaza no va a crecer el pasto nunca más. La plaza estuvo cerrada varios meses y nunca creció el pasto en determinadas zonas, el canil esta mal hecho siempre que llueve se inunda al punto de ser una pileta. Hay gente que no junta la caca de su mascota en la plaza y son los mismos que no la juntan en ningún lado.

Silvina: Es un desastre por culpa de los dueños irresponsables de perros que van a hacer sociales a la plaza mientras su perro va dejando caca por todos lados sin importarles, por los que juegan a la pelota en el césped, por los que dejan suciedad, y así una sucesión de hechos. Así, nunca podremos lograr tener una plaza decente.