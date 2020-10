Estes jueves 29 de octubre el Museo Larreta reabrió sus puertas al público con reserva online previa y respetando los protocolos de los Museos de la Ciudad

Para visitar el museo se deben seguir los siguientes pasos:

– Realizar la reserva online previamente. Una vez completado el formulario, se recibirá un correo electrónico con la entrada en formato PDF.

– Para entrar al museo hay que presentar la constancia de la reserva, ya sea en forma impresa o digital a través del celular, y también el DNI.

La reserva es gratuita y el valor de la entrada general al museo es de $ 50. La entrada es gratuita para menores de 12 años, personas con discapacidad más un acompañante, jubilados y estudiantes con acreditación. Los miércoles, la entrada es gratuita para todo el público.

Los menores solo pueden ingresar si están acompañados por un adulto, y en el formulario de reserva online, el mayor, deberá tildar el campo “Voy con menores” y a continuación ingresar la cantidad total de menores con los que asiste.

El ingreso está siempre sujeto a la capacidad del lugar. Una vez agotado el cupo no se podrá realizar reservas para ese horario y lugar.

La visita al museo tiene una duración de 50 minutos. El horario de apertura es: lunes, miércoles, jueves y viernes de 12 a 19 horas. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 horas.

Las personas usuarias de sillas de ruedas pueden acceder al museo desde la entrada de Croque Madame, sobre la calle Vuelta de Obligado, y visitar el jardín andaluz. El acceso a las salas que se encuentran dentro del Museo Larreta no cuentan con rampas o ascensor.

Los circuitos de recorrido tienen un sentido único. Para la seguridad de los visitantes, la ocupación del museo será de una persona cada 15 m2. No se pueden realizar actividades participativas, solo está permitida la visita individual (eso es una persona o un grupo de convivientes que no superen las 4 personas y que se deben mantener juntos y si se separan respetar el distanciamiento social). No se permiten instalaciones artísticas participativas ni tocar las obras.

Las reservas se pueden realizar desde la siguiente Web:

www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-larreta/reserva-online