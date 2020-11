Choque en el Bajo Belgrano

Alrededor de las 7.50 horas de la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2020, la Estación 5ta de Bomberos de la Ciudad se desplazó hacia a la calle Mendoza al 1200. Al llegar al lugar se encontraron con auto particular Jeep modelo sport que se incrustó en una casa de familia.



El conductor y su acompañante salieron ilesos del vehículo antes del arribo de los bomberos. Una ambulancia del SAME acudió al lugar para asistir a los ocupantes del Jeep. No fue necesario trasladarlos a ningún hospital.



Se desconocen los motivos que ocasionaron la colisión. Cabe destacar que Mendoza a esa altura es una calle de poco tránsito, especialmente en ese horario.

