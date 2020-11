La Junta Comunal se reunió con el Consejo Consultivo

El jueves 28 de octubre de 2020 se llevó adelante, vía Zoom, el encuentro entre la Junta Comunal y el Consejo Consultivo. Allí los referentes vecinales expusieron los temas que más les preocupan y que requieren una atención y acción de las autoridades. Fue un espacio para el debate, las propuestas y las críticas.

La reunión la abrió Florencia Scavino, Presidenta de la Comuna, agradeciendo a todos los presentes por participar y comprometerse. Manifestó lo positivo del reencuentro entre la Junta Comunal y el Consejo Consultivo, algo que había quedado dilatado en el tiempo por la pandemia. Presentó al resto de los comuneros que la acompañaron en la jornada y sin más, les cedió la palabra a los vecinos.



Carlos fue quien comenzó, planteando un tema sensible. Hizo mención a cuatro asesinatos de personas en situación de calle sucedidos en los últimos tiempos.



Scavino le respondió que esa cuestión se debe tratar con el Ministerio Público Fiscal y que ya estaban haciendo las tratativas para generar el enlace entre la Junta Comunal y el Consejo Consultivo con dicha área del

Gobierno de la Ciudad. Aclaró que cada uno de esos casos tiene una causa penal que está siendo investigada por la justicia. Otra vecina, María, se sumó agregando que fue testigo de cómo oficiales de la Policía de la Ciudad maltrataban, con violencia, a un chico de la calle. Todas las autoridades participantes repudiaron hechos semejantes y coincidieron que, en caso de enterarse de sucesos precisos de actuar similar de la policía, intervendrían.



Por otro lado, Carlos solicitó a la Junta Comunal que les informen semanalmente sobre la situación epidemiológica de la Comuna: cantidad de contagios, fallecidos, testeos, etc. Si bien sabe que la información está a disposición, para acceder a ella hay que buscarla y no todos los vecinos tienen el tiempo necesario. También pidió un canal directo de comunicación para que el Consejo le pueda reportar a la Junta sobre, por ejemplo, el incumplimiento de protocolos en determinado lugar a efecto de que las autoridades puedan intervenir. Así, se podría llevar adelante un trabajo en conjunto entre las partes, algo que sería beneficioso para la Comuna. Scavino les proporcionó su correo electrónico y el de la Comuna, para usarlos como vía de comunicación. El resto de los comuneros proporcionaron su Email a través del chat.



Raúl sostuvo que la Junta se debe acoplar a las distintas acciones que lleva adelante el Consejo Consultivo. Ana fue tajante al afirmar que hay violencia institucional por parte de la policía en la Comuna 13. Pidió que parte de los recursos con que cuenta la Comuna, sean destinados a los comedores barriales como “El Gomero”. Adriana manifestó la importancia de tener, al menos, una reunión mensual entre el Consejo Consultivo y la Junta Comunal. Pidió que esto quede acordado para que se respete de forma sistemática la regularidad de los encuentros. Se acordó realizar todos los meses una reunión entre la JC y el CCC fijándose la próxima para el 25 de noviembre para la cual se planteó tratar como un tema básico la jurisdicción presupuestaria comunal.



Una vecina quiso saber cuáles eran las políticas tomadas por la Comuna para contener el incremento de gente en situación de calle. Scavino manifestó que junto al servicio del 108, recorrieron las calles todas las veces que han podido para colaborar de forma asistencial.

Beatriz planteó un tema recurrente por los vecinos en cada charla con las autoridades en etapa de pandemia: la higiene urbana y de aquellas personas en situación de calle. Contó que presentaron una nota a la Junta en donde propusieron que se habilite un espacio público junto al puente de Jorge Newbery que conecta Belgrano con Colegiales para hacer allí instalaciones sanitarias con el fin de que la gente en situación de calle pueda tener un lugar para hacer sus necesidades e higienizarse.



María Elena hizo énfasis en la importancia de la función de vigilancia territorial. Si bien, comentó, Belgrano tiene menor población que varias otras zonas de la ciudad, hay una gran circulación comunitaria debido a la gente que viene a trabajar aquí desde otros puntos. Pidió más controles en las plazas para hacer cumplir los protocolos a los vecinos que acuden a ellas. Scavino fue tajante con su respuesta, alegando que el sector de juegos de todas las plazas tienen inspecciones diarias y denodadas y que amanecen cada día encintados para prohibir el ingreso, pero que los propios padres de los nenes que llevan a sus hijos, rompen las cintas y desacatan la prohibición. Agregó, también, que en las plazas hay concientizadores y que son maltratados por la gente cuando les exponen las razones por las cuales un niño no puede estar en el sector de juegos. Contó que las redes sociales tanto de ella como de la Comuna, tienen comentarios de muchos vecinos, en tono poco educado, exigiendo que se abran los patios de juegos de las plazas, pero afirmó que no lo van a hacer.



Ana denunció que sobre Libertador a la altura de Blanco Encalada, un bar cuenta con mesas en la vereda que no cumplen el distanciamiento requerido entre cada una. Lo mismo sucede, comentó, en diversos lugares gastronómicos. El comunero Julián Angelucci solicitó que cada vecino que vea un establecimiento en particular, incumpliendo los protocolos, lo informe a las autoridades para ser inspeccionado.



María Rodríguez se refirió a las áreas gastronómicas en la vía pública desde un ángulo importante: que se respete la accesibilidad para personas discapacitadas y que puedan circular sin inconvenientes. También llamó la atención del mantenimiento del espacio verde de la Plaza Clemente y de la falta de accesibilidad.



Carlos, el primer integrante del Consejo en tomar la palabra, también tuvo una intervención muy atinada al cierre de la reunión, proponiendo que el Consejo hiciera un resumen de todos los tópicos tocados en la jornada, para que queden bien en claro y por escrito, y enviárselo a la Junta para avanzar sobre esos temas. Ya que, aludió, no tendría sentido la reunión si todo queda en la nada y se reencuentran dentro de un mes para hablar de otros temas.



Al cierre de la reunión, se informó que el Consejo Consultivo se opone a la privatización del Playón de Colegiales y de Costa Salguero y se solicitó a la Junta Comunal que acompañe dicha oposición.