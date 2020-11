Playón ferroviario de Colegiales: la lucha de los vecinos

Es el último gran terreno disponible en el barrio. Son 4,6 hectáreas que pertenecen a la Nación (la superficie total es de 6,9 ha pero la Nación mantendrá una parte para el ferrocarril). Se encuentra limitado por la Av. Lacroze, Moldes , Crámer , Virrey Olaguer y Feliú y Vidal.

En septiembre del 2017 la Legislatura de la Ciudad votó la rezonificación del predio (Ley 5.875) para permitir y promover un proyecto inmobiliario privado, habilitando la construcción de 80.000 metros cuadrados. Para efectivizarlo subastaron 9 lotes a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en 2018.

Sancor Seguros compró 4 lotes y 1 EMFiSA S.A, 4 parcelas quedaron sin oferentes y a fines de 2019 fueron cedidas por el entonces presidente Macri a la ciudad , violando la normativa vigente . El resto del predio sería espacio público con apertura de calles restando suelo absorbente al barrio. Lo que seguro no será, por las características del proyecto presentado, es un parque lineal.

Antes de que el Ejecutivo presentara su proyecto, los vecinos habíamos ingresado en la Legislatura uno propio que proponía convertir el playón en un gran Parque Cultural, proyecto de ley 3810, y así ganar para Colegiales, Belgrano y la ciudad toda un pulmón verde, conservando el patrimonio ferroviario existente y reformando sus galpones para actividades culturales y deportivas para toda la comunidad.

Estamos empeñados en llevar adelante la propuesta de los vecinos que cuenta con un enorme apoyo, más de 6000 firmas y que claramente se manifestara en la Audiencia Pública de la Legislatura, donde el 99% de las voces fue a favor de un parque 100% verde, público y de acceso gratuito.

Nos manifestamos en contra de la venta del patrimonio público para negocios privados que empeorará nuestra calidad de vida. Lo que perdemos hoy no lo vamos a poder recuperar. El proceso será irreversible:

– Más del 20% de las viviendas de la ciudad están deshabitadas, sin embargo se construyen más de 1 millón de m2 por año, aunque la población de la ciudad de Buenos Aires no crece desde el año 1947.

– La OMS recomienda un mínimo de 10 m2 de verde por habitante, Colegiales tiene sólo 0.70 m2 y está densamente poblado (22800 hab/km2) superando ampliamente la media de la ciudad.

– La sobredensificación llevará al colapso de la infraestructura de servicios (agua, luz, gas, cloacas). Esto ya sucede en otros barrios como Caballito y Villa Urquiza.

– También se verá afectada la educación y la salud por el aumento poblacional no acompañado de un aumento acorde de la estructura de jardines, escuelas primarias y secundarias. Colegiales no tiene ni una sola escuela secundaria pública ni centro de salud , en la Comuna 13 no hay hospital público.

– Los actuales problemas de tránsito se verán agravados pues estos grandes proyectos inmobiliarios generarán el crecimiento inmediato del parque automotor de la zona, aumentando también la polución ambiental.

– Las zonas altamente densificadas también empeorarán el problema no resuelto y en pleno debate de tratamiento y disposición de residuos (basura).

– Con el cambio climático instalado se perderá suelo absorbente , el derecho a un ambiente sano, el derecho al sol y al paisaje natural.

Se han realizado en estos años de lucha en defensa de esta tierra pública, distintas acciones:



Reuniones vecinales sistemáticas, caminatas, abrazos al predio, bicicleteadas, juntada de firmas, carta de lectores que fueron publicadas, exposición del proyecto vecinal en Plaza Paso, charlas, talleres de diseño participativo en el club Colegiales, entrevistas radiales, difusión de vídeos en redes y medios, participación en distintos noticieros de Telefe, TN, Canal de la ciudad y notas en distintos diarios como La Nacion, Clarin, Página 12.

Amparos judiciales y notas a la Agencia de Bienes del Estado y al grupo Sancor Seguros.

Se presentó en diciembre de 2019 un Amparo judicial .

Un grupo de vecinos se reunió en febrero de 2020 con el actual Vicepresidente de la AABE , Sr Juan Debandi, en una oficina de dicho organismo en Retiro, junto con el abogado patrocinante. Allí se hace referencia a la auditoría que dispuso el Presidente Dr. Alberto Fernández, respecto a las tierras e inmuebles cedidos en el último trimestre de 2019 y las ventas acaecidas en el periodo 2015-2019. Estamos a la espera de dicho informe.

Ante el anuncio que se iniciarían las obras de construcción en 3 de los lotes subastados, en enero de 2021, la lucha vecinal por el parque en toda la playa ferroviaria de Colegiales continua y alertamos a los posibles compradores/inversores del conflicto existente.

La pandemia puso en evidencia entre otras cuestiones la falta de espacios verdes de calidad y de cercanía en los barrios, no perdamos esta oportunidad para la ciudad.

