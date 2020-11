“Núñez Hollywood”

Ricardo, un vecino de Núñez, en comunicación con la redacción de Mi Belgrano, expresó la siguiente preocupación:

Entre las medidas para enfrentar la pandemia, se promueve el uso de espacios al aire libre. Esta medida parece explicar la ocupación de plazas, veredas y calzadas por bares y restoranes que no pueden habilitar sus salones, pero también otros comercios habilitados para el expendio de bebidas y alimentos que no poseen salones propios. Tal es el caso de una panadería situada en O´Higgins y Campos Salles.



Iniciaron sus actividades poco antes del inicio de la cuarentena, vendiendo panificados desde su vidriera, ya que sus exiguas dimensiones y equipamiento no permiten el ingreso de clientes. Hasta ahí parecía ser un comercio para venta al paso. Sin embargo, poco a poco fue promoviendo la permanencia de sus clientes en sus adyacencias, ya sea mediante la venta de alimentos en platos y bebidas en vasos no descartables para su consumo en el lugar, como también con la instalación de mesas y sillas.



La concentración de clientes provoca ruidos (gritos, cantos, carcajadas, música a alto volumen), que desde hace meses ha alterado dramáticamente la vida de vecinos y vecinas. A ello se suma el uso de árboles y otros espacios como baños, ya que el comercio no posee servicios sanitarios para los clientes.



Dos comuneros, enterados de la situación, expresaron su parecer.

Federico Wortley: “Este tema lo venimos hablando porque nos han llegado quejas por todos lados, incluso los inspectores de la Comuna han estado presentes varias veces. Se los ha intimado y además recibieron una clausura transitoria de parte de la AGC (Agencia Gubernamental de Control). Está advertida la policía que también fue un montón de veces. Es una situación conflictiva que estamos trabajando. Sin dudas tenemos que seguir atrás de esto enviando a la AGC las veces que sea necesaria”.



Julián Angelucci: “Necesitamos hacer un trabajo conjunto con los vecinos para estar atentos a estas situaciones, así ni bien recibimos un llamado, pedimos que los inspectores se presenten en el lugar. A la noche es más complicado porque no tenemos cuerpos de inspectores en la Comuna que trabajen en ese horario, ahí solo podemos acudir a la AGC y a la policía”.