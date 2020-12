Atrapado en el viaducto

Este martes 01 de diciembre por la mañana, un colectivo de la línea 114 que se dirigía hacia Barrancas de Belgrano optó por cambiar su recorrido. El colectivero no tuvo en cuenta la altura del paso bajo nivel del Viaducto Mitre de Roosevelt y quedó atascado.



Por el impacto, tres pasajeros resultaron heridos con traumatismos leves y fueron trasladados al Hospital Pirovano. Intervino en el caso la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 6, que decidió imputar por lesiones al chofer del colectivo de 29 años y secuestrar el rodado para las pericias correspondientes.

Mientras algunos vecinos se quejaban de que el paso bajo nivel está mal construido, es muy bajo y está mal señalizado, otros criticaban al chofer por no saber que por ahí no pueden circular colectivos y por no darse cuenta antes de intentar cruzarlo.