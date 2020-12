Inscripción online 2021 a cursos gratuitos de inglés e italiano para niños y adolescentes

Se encuentra abierta la inscripción en el Centro de Idiomas N°10 (Moldes 2043), dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El período de inscripción es hasta el 11 de diciembre de 2020, y desde el 15 al 28 de febrero de 2021.

Este año, por las razones que son de público conocimiento, la inscripción es online y todos los alumnos del Centro y aspirantes a serlo para cursar inglés y/o italiano en 2021 deben inscribirse en el formulario online que encontrarán en: https://forms.gle/b9iH1oBKbWR2Radm6



Les solicitamos leer y completar con atención el formulario online. Es importante destacar que para que su inscripción tenga validez todos los alumnos del Centro y aspirantes deben enviar al Email cecie10.documentacion@gmail.com la siguiente documentación:

DNI del alumno (anverso y reverso)

DNI del adulto responsable (anverso y reverso)

Constancia de Alumno Regular (de la escuela primaria o secundaria a la que asiste)

También les recordamos que pueden encontrar todas nuestras novedades en nuestra página de Facebook y en nuestro Blog

Aún no sabemos cómo será la modalidad de cursada en el ciclo lectivo 2021, por lo que les pedimos que estén atentos a las publicaciones de nuestras novedades online en los espacios mencionados.

Aquellos niños a partir de los 9 años hasta los 13 años, que deseen cursar idioma inglés, deberán rendir examen de ingreso en febrero o marzo 2021 (fecha a designar). Los adolescentes de 14 años y mayores deben rendir examen de nivel acreditando mayores conocimientos para años superiores. Cabe destacar que aún no está establecida la modalidad en la que serán tomados dichos exámenes dado que esto dependerá de la situación epidemiológica en la que nos encontremos en la fecha en que los alumnos deban rendir en 2021, y de las directivas que emita el Ministerio de Educación al respecto. El ingreso a idioma Italiano es sin examen, a menos que el/la alumno/a curse idioma italiano en su escuela de origen.

Nuestra institución se caracteriza por la exigencia y la calidad educativa, promoviendo valores de respeto, responsabilidad, compromiso, compañerismo, esfuerzo y estudio. Los esperamos para seguir aprendiendo idiomas, herramientas fundamentales para el desarrollo en este siglo XXI.

Lic. Daniela Delgado

Directora CECIE N°10 DE 10

Los alumnos del Centro de Idiomas N°10 escriben sobre su vida en Pandemia

En este año tan particular que ninguno de nosotros podremos olvidar, los alumnos del Centro de Idiomas N°10 escribieron sobre sus rutinas y sentimientos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado con motivo de la Pandemia por Covid-19.



A continuación les compartimos un par de sus producciones en inglés e italiano que consideramos representativas de lo que la mayoría de los alumnos expresó, observando puntos en común con respecto a sus sentimientos y experiencias en esta situación inédita que nos ha tocado vivir.



Quarantine Life



My name is Jael and I study English at Centro de Idiomas N°10 in Belgrano.

Since this quarantine started my feelings have been changing constantly. At first, I felt happy because I didn’t have to go to school. I had lots of free time and getting up early wasn’t a problem anymore.

I’ve been able to go to bed late and I’ve watched almost all the available series. I‘ve also learnt to cook some easy recipes.

But that’s only the good part: free time has also meant boredom, more housework to do and not to mention those recipes that have affected my weight.

When school tasks and video calls started, my peace of mind broke. It was hard at the beginning to keep up with the homework all my teachers have given me.

It has taken me a while to process this whole situation but, as days and months have gone by, I think I’ve got used to this new pandemic routine.

Meanwhile, our only hope to be free once again is the arrival of the vaccine, and I hope it arrives soon.

Desde que esta cuarentena comenzó mis sentimientos han cambiado constantemente. Al principio me sentía feliz porque no tenía que ir a la escuela. Tenía mucho tiempo libre y levantarme temprano no era ya un problema. Me podía ir a dormir tarde y he visto casi todas las series disponibles. También aprendí algunas recetas fáciles.

Pero eso fue sólo la parte buena: el tiempo libre también implicó aburrimiento, más trabajo en el hogar, sin mencionar que esas recetas que aprendí afectaron mi peso.

Cuando comenzaron las tareas online y las video-llamadas se terminó mi tranquilidad. Fue difícil al principio mantenerse al día con las tareas que todos mis profesores me enviaban y que todavía me envían.

Me llevó un tiempo procesar esta situación, pero a medida que los días y meses pasaron creo que me acostumbré a esta nueva rutina en pandemia.

Mientras tanto nuestra única esperanza de ser libres nuevamente es la llegada de la vacuna y espero que llegue pronto.

La mia vita in quarantena

Mi chiamo Sonia e studio al Language Center N° 10 nel quartiere di Belgrano.

Questa è la mia routine di quarantena:

Mi sveglio, faccio colazione e studio per alcune ore.

In questo periodo svolgiamo i nostri compiti tramite computer, motivo per cui le mia abilità informatiche sono migliorate un po.

Incontro i miei compagni di classe e le mie maestre tramite una videochiamata. Se voglio parlare devo alzare la mano, mentre se la maestra mi parla accendo il microfono e le rispondo.

In questo modo, non c’è il rischio che ci sovrapponiamo.

Qualche volta mi sento annoiato dallo stare a casa tutto il giorno, ma non sempre perche guardo la TV, ascolto musica e gioco ai videogiochi.

Dobbiamo essere pazienti…

Io spero che presto potremo tornare alle nostre vite normali.

Mi nombre es Sonia y estudio en el Centro de Idiomas N ° 10 del barrio de Belgrano. Esta es mi rutina de cuarentena:

Me despierto, desayuno y estudio unas horas.

Durante este período hacemos nuestra tarea por computadora, por lo que mis habilidades informáticas han mejorado un poco.

Me encuentro con mis compañeros y mis profesores a través de una videollamada. Si quiero hablar tengo que levantar la mano, cuando la maestra me habla enciendo el micrófono y le contesto. De esta forma, no hay riesgo de que nos superpongamos.

A veces me aburro de estar en casa todo el día, pero no siempre porque veo la televisión, escucho música y juego video games.

Tenemos que ser pacientes…

Espero que pronto podamos volver a nuestra vida normal.