Reunión del Consejo Consultivo 13 con funcionarios del Ministerio Público Fiscal

El jueves 19 de noviembre de 2020 se llevó adelante, de forma virtual, una reunión entre funcionarios del Ministerio Público Fiscal y miembros del Consejo Consultivo de la Comuna 13. Allí se trataron y expusieron algunas problemáticas que vive Belgrano, Núñez y Colegiales en lo vinculante a la justicia, seguridad, defensa e intereses de los vecinos. Hubo espacio, también, para que los referentes comunales sugieran propuestas y proyectos.

La jornada la abrió Florencia Scavino, presidenta de la Comuna 13, con las presentaciones formales, para luego cederle el espacio a los integrantes del Consejo. Quien se hizo cargo de comenzar la oratoria fue Carlos Wilkinson, desarrollando una cuestión muy sensible que viene sucediendo en la zona hace ya dos años. Se trata del abuso de poder de las fuerzas policías hacia gente en situación de calle. Estos ataques violentos, sostuvo, han llevado a la muerte en algunos casos. Repudió con énfasis el actuar indebido de la Policía de la Ciudad, pidiendo que se tomen cartas en el asunto para que no vuelva a suceder ni se torne un modus operandi. Para esto, incentivó la unión de todas las partes para obrar en conjunto: el Ministerio Público Fiscal, la Junta Comunal y el Consejo Consultivo. Para profundizar en el tema, se le cedió la palabra a Carlos Durañona, referente del comedor “El Gomero” de Barrancas de Beglrano, quien conoce como nadie esta problemática. Fue contundente al decir que en los 18 años que él lleva en el barrio ayudando a gente en situación de calle con un plato de comida y demás acciones, jamás presenció tal nivel de violencia institucional como el de los últimos tiempos. Afirmó que uno de los sucesos en donde falleció un individuo de la calle por el actuar policial, tuvo alrededor de 30 testigos. Su reflexión y sensación personal es que la policía tiene la bajada de línea de actuar de esa manera para amedrentar y así dispersar a la gente que frecuenta las Barrancas en busca de un plato de comida, ya que ese escenario de individuos en situación de calle no condice con el paisaje de Barrancas: una de las zonas más pintorescas, desarrolladas y culturales de la ciudad. Por tanto, alude, se busca evitar desde las autoridades que esas personas transiten la zona, pese a ser pacíficas.

Tras concluir el relato de Durañona, el doctor Carlos María Raffetto, integrante del Ministerio Público Fiscal, tomó la palabra. Se mostró empático, expresando su indignación y preocupación por los hechos narrados, ya que, contó, él también participa en actividades solidarias que brindan un plato de comida a gente en situación de calle en diversos puntos de la ciudad. Si bien entiende que hay una gran problemática a tratar, la cual ha crecido exponencialmente durante la pandemia, que es la de la gente sin techo; señaló que llegar a un hecho de homicidio por la fuerza policial, es gravísimo. Para atender y tratar todas estas cuestiones, el Ministerio Público Fiscal ha creado la Oficina de Vinculación Ciudadana, que actúa de nexo entre los fiscales y los vecinos, algo que, marcó, es fundamental para poder darle legitimidad a una causa en un juicio ya que cuando un fiscal se presenta ante un juez, tiene que tener pruebas. Su fin es hacer un asesoramiento, seguimiento y acompañamiento de los casos que los vecinos denuncian. Aclaró que los fiscales de la ciudad no tienen jurisprudencia para investigar delitos de homicidio, algo de lo que se encargan los fiscales nacionales. Le pidió a Durañona que le envíe todas las denuncias que realizaron al respecto para poder hacer un seguimiento y saber en qué estado se encuentran las causas. Sostuvo que para poder afirmar fehacientemente que, como dicen Wilkinson y Durañona, hay una violencia institucional sistemática por parte de fuerzas policiales hacia gente en situación de calle o si fueron casos aislados, hay que juntar todas las pruebas, recabar todos los elementos probatorios de cada caso concreto para relacionarlos entre sí.

Una de las vecinas miembros del Consejo, preguntó si existe dentro de la comuna alguna tierra fiscal en la cual se le pueda dar cobijo a la gente en situación de calle y tengan una reinserción social. Raffetto le contestó que eso no le corresponde al poder judicial.