Famosos del Barrio

En Belgrano, Colegiales y Núñez, viven y vivieron muchos vecinos famosos. Por ser una de las zonas más pujantes, cómodas y accesibles; la eligen para habitar. A continuación, hacemos un repaso de algunos de los nombres destacados.

Desde el plano deportivo sobresalen algunas figuras. En 1981, Diego Maradona cobró por su pase a Boca 600mil dólares, los cuales se los pagaron con dos departamentos, uno en el barrio de Núñez. Se ubicaba en Av. Del Libertador y Correa. El diez vivió un tiempo allí, junto a Claudia y sus hijas. El Burrito Ortega vivía en un departamento en la calle Roosevelt a metros de la Av. Cabildo. En el bajo Belgrano vivieron Saviola y René Houseman. Diego, hijo de René, contó a Mi Belgrano: “Mi papá recorría los bares de la zona, la heladería, el kiosco de la esquina, tenía sus paradas fijas. En cuatro cuadras pasaba su vida. Iba mucho a Excursionistas, era su casa, ahí estaban sus amigos”. Guillermo Vilas, el mejor tenista argentino de la historia, también vivió en Belgrano. Contrajo matrimonio en 2016 con Phiang Khumueang, su actual mujer, en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes ubicada en Echeverría y Migueletes. El civil fue en la sala de casamientos de Av. Cabildo 3067. A Mostaza Merlo, se lo suele ver caminando por 3 de Febrero y Virrey del Pino.

Dos glorias del fútbol sufrieron asaltos en sus casas. Ellos mismos relataron los sucesos a Mi Belgrano: “En 2009 padecí la inseguridad. Estuvieron a punto de matarme. Me robaron la medalla del Mundial 78, fue un gran dolor porque tenía muchísimo valor simbólico en mi vida por todo lo que representaba”, contó el Pato Fillol quién vivía en Belgrano R. “Entraron cuatro hombres encapuchados, vestidos de negro y fueron despertando a cada integrante de mi familia diciendo que si no les entregaban todo, los iban a matar. Uno paga impuestos caros para vivir acá, pero solo tenés que conformarte con que no te hagan nada”, narró Jorge Burruchaga sobre el robo acontecido en su casa ubicada a pasos del Monumental.

Entre la rama musical, encontramos como vecino a una pieza importante de la historia del Rock Nacional: Pedro Aznar. Vive en el barrio desde 1986 por lo que lo conoce a la perfección. En charla con Mi Belgrano comentó: “Belgrano tiene un patrimonio arquitectónico único, que necesita ser preservado. Ojalá se pudiera hacer algo al respecto. Me encantan sus arboledas, sus casas añosas”. El Barrio Parque General Belgrano, conocido como Barrio River, fue escenario del nacimiento de una las bandas más importantes de la música hispana: Soda Stereo. En Victorino de la Plaza y Barilari, vivía la familia de Charly Alberti, y en una habitación de la casa se juntaban a ensayar Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly. El mítico líder de la banda vivió en un edificio ubicado en Av. F. Alcorta y Basabilvaso entre 1989 y 1997. En la década del 60 surgió en el Bajo Belgrano otro grupo fundamental en la historia de la música argentina: “Almendra”. Todos sus integrantes vivían por la zona: el Flaco en Arribeños entre Congreso y Quesada. La casa familiar de los Spinetta era parte de un típico PH barrial con pasillo y varias viviendas, en una de las cuales ensayaba la banda. El querido y recordado Sergio Denis, también era vecino del barrio de Belgrano.

Una histórica vecina del barrio, es Graciela Fernández Meijide. En diálogo con Mi Belgrano contó: “Siempre se dijo con ironía que Belgrano era una república, pero hoy en día, y aunque se lo siga diciendo en broma, terminó convirtiéndose en un barrio que tiene prácticamente todo. Espero que siga prosperando y que con el sistema de descentralización de la Ciudad en Comunas, se pueda hacer un trabajo en serio para que los funcionarios se pongan al servicio del ciudadano”.

En el rubro actores, hay varios que pasaron por el barrio. Arturo Puig, creció muy cerca de Av. Del Libertador y La Pampa. La zona estaba llena de caballerizas y Arturo solía ver a los caballos de carrera que pasaban con unas preciosas mantas. Por las tardes jugaba a la pelota paleta y al tenis con sus amigos en el Club Harrods Gath & Chaves. Solía ir con su madre a ver películas continuadas en el cine General Paz y en el Savoy. Cuando alguna vez le consultaron a Puig sobre el bajo Belgrano dijo: “Los sonidos del barrio cambiaron mucho, pero aquellos del pasado nunca se olvidan y representan todo el afecto y el cariño”. Norma Aleandro, la famosa actriz, es otra de las personalidades que vive en la zona. En una charla con Mi Belgrano contó: “Amo el silencio que hay, los árboles, las casas con jardín, es hermoso salir a caminar. Por más que se hayan construido varias torres, el barrio sigue manteniendo la estructura de casas bajas, y eso lo hace más lindo”. Carmen Barbieri es otra actriz destacada que vive en el barrio de Belgrano. Claudia Lapacó quien sufrió hace unas semanas un ACV, fue dada de alta y se instaló momentáneamente en la casa de uno de sus hijos pero su deseo es poder volver a su departamento del barrio de Belgrano, donde vive desde hace muchos años.