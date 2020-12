Recolección de residuos en estas fiestas

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad informó que tanto el 24 como el 31 de diciembre no habrá recolección de basura. Se solicita a los vecinos no sacarla durante esos días para que no se acumule en los contenedores. El 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero no habrá recolección de reciclables. Se solicita a los vecinos guardarlos limpios y secos en sus domicilios. Cuando se restablezca el servicio podrán ser llevados a un Punto Verde o Contenedor Verde más cercano, o entregarlos en mano a un Recuperador Urbano.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema de captación y recolección diferenciada de residuos, que permite llevar a cabo la recuperación de los materiales reciclables que los vecinos separan en sus hogares. De esta manera se evita que estos materiales sean enterrados en el relleno sanitario, y se les da una nueva vida útil. Esto se logra a través de un proceso de tratamiento que permite reinsertar a estos materiales en forma de materia prima para diferentes ramas de la industria. Existen tres formas de captación de reciclables: los contenedores verdes, los recuperadores urbanos y los Puntos Verdes. En los barrios de nuestra Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez), se han instalado infinidad de contenedores verdes en estos últimos meses.

Para los que no tengan un contenedor verde cercano, pueden llevar sus materiales reciclables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, aceite vegetal usado) de miércoles a domingo de 11 a 19 horas (cuentan con aberturas donde se pueden depositar los materiales reciclables las 24 horas del día) a los Puntos Verdes de la zona que están ubicados en:

– Estación Núñez (Grecia y Manuela Pedraza).

– Paseo de las Américas (Ramsay y Blanco Encalada).

– Plaza Manuel Belgrano (Cuba y Juramento).

– Plaza Castelli (Juramento y Conde).

– Plaza Mafalda (Santos Dumont, y Enrique Martínez).

– Plaza San Miguel de Garicoits (Virrey Loreto y Delgado).