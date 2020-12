Preocupación por los árboles de la Comuna

Varios vecinos manifiestan a diario su preocupación por la arboleda de los barrios que integran la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez).

Ezequiel: Pasaron a llevarse el árbol que cayó sobre la estación de Ecobici el pasado 20 de diciembre de 2020 en Conesa y Monroe, pero no sé por qué motivo dejaron parte de sus hojas tiradas sobre la vereda.

Rodolfo: soy Ingeniero Forestal y estoy conforme, en líneas generales, con la labor del Gobierno de la Ciudad en dicho aspecto, pero es importante que saquen los árboles en mal estado y se vuelvan a plantar nuevos. Además, el trabajo de plantación anual de árboles se debería hacer por sector, por ejemplo, que se divida en tres la ciudad y que se planten todos los árboles en un sector, luego en otro y luego en el restante. Así se notaría mucho más el trabajo, porque si se distribuyen de una misma vez por toda la ciudad, no se llega a notar por el esparcimiento. Muchos árboles se secan y no crecen adecuadamente debido a que las veredas tienen escombros, por lo que debería sacarse toda la tierra en mal estado y poner tierra nueva en esos lugares. Se tendría que usar la misma especie para la plantación de toda una cuadra.



Norberto: se quitan árboles en mal estado, pero no se reponen. Algunas veces se refacciona una cuadra con cambios de vereda y no se deja espacio para poner otro árbol en donde se encontraba el anterior. Hay una falta de árboles en muchas cuadras.



